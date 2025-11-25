Šéf IĽP: Manželstvá párov rovnakého pohlavia musíme uznávať, nepomôže ani novela ústavy. Poskytneme im právnu pomoc

public domain pictures/Archív (Peter Weisenbacher)

Lucia Mužlová
Rovnakopohlavné páry budú po prelomovom rozhodnutí Európskeho súdu žiadať uznanie manželstiev v SR, IĽP im poskytne právnu pomoc.

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) víta dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o tom, že členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. Odmietnutie uznať manželstvo totiž podľa súdu môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej aj súkromnej oblasti. Rozhodnutie súdu bolo jednohlasné, uvádza sa v tlačovej správe

„Dlhodobo sme tvrdili, že odmietanie uznania manželstva porušuje slobodu pohybu v rámci EÚ, ako aj právo na rodinný život. Dnes nám Súdny dvor dal za pravdu. Pravidlá týkajúce sa manželstva síce patria do právomoci členských štátov, ale tieto štáty sú pri výkone tejto právomoci povinné dodržiavať právo EÚ. Partnerský záväzok a rodina majú rovnakú hodnotu bez ohľadu na to, či ide o muža a ženu, alebo o dve ženy či dvoch mužov. Štát nemá právo rozdeľovať rodiny len preto, že sú partneri rovnakého pohlavia. Podľa tohto rozhodnutia navyše ochrana tzv. národnej identity nie je ospravedlnením diskriminácie, a tak sa vzťahuje aj na Slovensko, aj po novelizácii Ústavy SR, a podnikneme v tomto smere konkrétne kroky,“ povedal riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Peter Weisenbacher.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ponúkli im právnu pomoc

Prípad, o ktorom dnes Súdny dvor v Luxemburgu rozhodol, sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku.

Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Poľsko tým na základe dnešného rozhodnutia porušilo právo na voľný pohyb a pobyt a tiež právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.

„Analyzujeme celé rozhodnutie a hľadáme možnosti, ako ho prakticky použiť v prospech slovenských párov, ktoré uzavreli manželstvo v inej krajine EÚ. Komunikujeme s viacerými takýmito pármi, ktoré by mali záujem o jeho uznanie v SR. Poskytneme im administratívnu a právnu pomoc. Viaceré páry sa už rozhodli, že chcú do toho ísť, ďalšie to zvažujú. Čo môžem povedať s istotou je, že v najbližších dňoch rozbehneme tento proces,“ informovala právnička IĽP Katarína Klimentová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Súdny dvor EÚ rozhodol jasne: Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v inom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac