Šéf IĽP: Manželstvá párov rovnakého pohlavia musíme uznávať, nepomôže ani novela ústavy. Poskytneme im právnu pomoc

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) víta dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o tom, že členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. Odmietnutie uznať manželstvo totiž podľa súdu môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej aj súkromnej oblasti. Rozhodnutie súdu bolo jednohlasné, uvádza sa v tlačovej správe
„Dlhodobo sme tvrdili, že odmietanie uznania manželstva porušuje slobodu pohybu v rámci EÚ, ako aj právo na rodinný život. Dnes nám Súdny dvor dal za pravdu. Pravidlá týkajúce sa manželstva síce patria do právomoci členských štátov, ale tieto štáty sú pri výkone tejto právomoci povinné dodržiavať právo EÚ. Partnerský záväzok a rodina majú rovnakú hodnotu bez ohľadu na to, či ide o muža a ženu, alebo o dve ženy či dvoch mužov. Štát nemá právo rozdeľovať rodiny len preto, že sú partneri rovnakého pohlavia. Podľa tohto rozhodnutia navyše ochrana tzv. národnej identity nie je ospravedlnením diskriminácie, a tak sa vzťahuje aj na Slovensko, aj po novelizácii Ústavy SR, a podnikneme v tomto smere konkrétne kroky,“ povedal riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Peter Weisenbacher.
Ponúkli im právnu pomoc
Prípad, o ktorom dnes Súdny dvor v Luxemburgu rozhodol, sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku.
Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Poľsko tým na základe dnešného rozhodnutia porušilo právo na voľný pohyb a pobyt a tiež právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
„Analyzujeme celé rozhodnutie a hľadáme možnosti, ako ho prakticky použiť v prospech slovenských párov, ktoré uzavreli manželstvo v inej krajine EÚ. Komunikujeme s viacerými takýmito pármi, ktoré by mali záujem o jeho uznanie v SR. Poskytneme im administratívnu a právnu pomoc. Viaceré páry sa už rozhodli, že chcú do toho ísť, ďalšie to zvažujú. Čo môžem povedať s istotou je, že v najbližších dňoch rozbehneme tento proces,“ informovala právnička IĽP Katarína Klimentová.
