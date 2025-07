Keď chceš prežiť, musíš bojovať: Úprimné priznanie Evy Mázikovej o súčasnej dobe mnohých odrovná

Legendárny Karol Duchoň ožil na striebornom plátne. Pred pár dňami sa konala slávnostná premiéra životopisného hudobného filmu Duchoň, ktorú si nenechali ujsť mnohé celebrity a známe tváre. Nechýbal ani živel menom Eva Máziková, ktorá je zakaždým plná energie a elánu do života. Opäť prišla s nabitými baterkami a rozdávala úsmev, kam sa pohla.

Okrem toho, že speváčka má energie na rozdávanie, je známa svojou prostorekosťou a úprimnosťou. Nebojí sa prehovoriť takmer o čomkoľvek a servítku pred ústami by sme u nej len márne hľadali. Povie tak, ako sa veci majú – bez pretvárky, s dávkou autenticity. Dôkazom je rozhovor s Evou Mázikovou, ktorú si odchytil Koktejl pred premiérou dlhoočakávaného filmu.

Ide s dobou

Doba sa mení, ide výrazne dopredu a pri porovnaní s tým, aké to bolo kedysi, sa dnes človek nestačí diviť, ako napreduje. „Tá doba bola kompletne inakšia. Mali sme šťastie, lebo sa o nás nikto nestaral… Odspievali sme si to, tešili sme sa, keď prišiel nejaký novinár, teraz sa teším, keď nepríde, lebo nikdy nevieš, čo o tebe napíše. My sme boli takí hrdinovia, že sme chceli niečo dokázať…“ odpovedala speváčka na otázku, či vidí rozdiely medzi dobou, kedy bol Karol Duchoň na výslní, a dnes.

S istotou teraz nevie povedať, či vtedy bola doba lepšia alebo horšia. V každom prípade umelkyňa berie prichádzajúce zmeny a nesnaží sa im vzdorovať. „Aj ja idem s touto dobou, musím sa zaujímať o nové veci, lebo to je veľmi dôležité. Keď chceš prežiť, musíš bojovať,“ poznamenala spevácka diva.

Kedysi to fungovalo tak, že speváci mali svojich textárov a skladateľov. V súčasnosti je spevák zároveň aj textárom. Podľa Evy Mázikovej je to lepšie takto, ako je to dnes. „Zober si Taylor Swift, Adele, ona všetko zo svojho života píše, takže ja si myslím, že to je fajn. Ja to neviem, žiaľbohu. Ja viem len dobre spievať, byť pekná a dobre sa obliecť! To je všetko,“ dodala s dávkou humoru speváčka, ktorá opäť ukázala, že nemá problém vystreliť si aj sama zo seba.

