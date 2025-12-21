Keď bohatstvo mení Vianoce: Šialené zvyky celebrít počas sviatkov, ktoré vás pobavia

Vianoce
Vianočné zvláštnosti známych tvárí by čakal len málokto. 

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, no nie každý ich oslavuje rovnako. Ťažko si čo i len predstaviť, že by niekto nedodržiaval klasiku a vianočné tradície. Avšak, zatiaľ čo si mnohé rodiny potrpia na určité zvyky, iné sa tradičného scenára nedržia. Týka sa to tiež niektorých celebrít, ktoré to poňali po svojom.

Hviezdy sú známe tým, že si veci robia po svojom, a Vianoce nie sú výnimkou. Zabudnite na lesk a pôvab, niektoré z vašich obľúbených celebrít majú prekvapivo svojrázne spôsoby, ako si pripomenúť sviatky. Od nezvyčajných rituálov až po prehnanú extravaganciu, portál DailyMail odhaľuje slávne tváre, ktoré sa vykašľali na to, ako je to u iných a užívajú si Vianoce inak, než je bežné.

Mariah Carey

Neoficiálne je známa ako Kráľovná Vianoc vďaka svojmu hitu All I Want for Christmas Is You, čo je najpredávanejšia vianočná pieseň všetkých čias v USA. Ale kým z rádií znie skladba, bez ktorej by Vianoce neboli Vianocami, Mariah Carey zvykne cestovať do Aspenu so svojimi dvojičkami Morocco a Monroe: „Podľa toho, koľko nás je v Aspene, vezmeme si jeden alebo dva konské záprahy, zabalíme sa do teplých vecí a prevezieme sa po snehu a sledujeme počas cesty hviezdy.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Mariah Carey (@mariahcarey)

Ale jej oslavy Vianoc sa tým nekončia. Speváčka dodáva: „Vždy pijeme kakao s karamelovým likérom, aby sme sa zahriali, a spievame z plných pľúc.“

Kate Middleton

