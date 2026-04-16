Kvetka Korváthová prekvapila úprimnosťou: Vrásky nerieši, na krásu má iný trik

Starnutie je prirodzenou súčasťou života, no každý sa s ním vyrovnáva inak. Niektorí proti nemu bojujú, iní ho prijímajú s pokojom a vyrovnanosťou.
Pre magazín Koktejl prehovorila moderátorka a vášnivá cestovateľka Kvetka Horváthová. Sympatická mama už 18-ročnej dcéry Paulíny, ktorá krásu jednoznačne zdedila po nej, opísala svoje vnímanie starnutia a s ním spojených zmien. Na vlastnej tvári pozoruje pribúdajúce roky, no rozhodla sa ich prijať s pokojom ako úplne prirodzenú súčasť života.
Zmeny, ktoré nemožno prehliadnuť
Pohľad na staršie fotografie býva niekedy prekvapujúci, aj keď sa človek vnútorne cíti stále rovnako. Rozdiely sú zrazu zreteľné a neúprosne pripomínajú plynutie času.
Reagovala tak aj na poznámku, že sa rokmi vôbec nemení. „Nemám pocit, že vyzerám rovnako. Občas si pozriem nejaké fotky spred roka a vidím, že človek sa normálne prirodzene mení, prirodzene sa mu robia všelijaké vrásky všade,“ konštatovala Kvetka.
