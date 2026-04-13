„Čistá šaškarina a cirkus.“ Diváci Let’s Dance hovoria o šou namiesto tanca a nechápu hodnotenie

Dana Kleinová
Let’s Dance
Najväčšie pochyby majú pri Kristiánovi Baranovi.

V šiestom kole nik nevypadol. Napriek tomu toto kolo prinieslo viacero nečakaných zvratov, ktoré donútili divákov diskutovať, napríklad výkon Filipa Tůmu po boku jeho milovanej Nely alebo návrat vypadnutých párov, ale tiež takých, ktoré vyvolali kritiku. Hoci totiž ide o najlepších celebritných tanečníkov, diváci začínajú mať pocit, že je to viac o šou ako o technike.

Na parket sa vrátil Ján Tribula po boku Zuzany Porubjakovej a tiež Eva Máziková, ktorá v roku 2010 skončila na druhom mieste a v danom ročníku ju porazila Nela Pocisková. Išlo tak o návrat ďalšej legendy, keďže v súčasnosti sú v súťaži aj takí účastníci, ktorí tiež skončili až na striebornej priečke ako napríklad Gabika Marcinková. Napriek tomu mali diváci výhrady.

Aspoň sa zasmiali

Eva Máziková si zatancovala po boku Jána Koleníka. Po elegantnom waltzi to na parkete poriadne roztočili a práve táto časť ich vystúpenia donútila divákov siahnuť po kritike.

„Vystúpenie pani Mázikovej, pri všetkej úcte k nej, mi pripadalo trápne. Dnes sa vôbec nebodoval tanec a choreografie, preto to nemali započítavať do celkového hodnotenia. To je úlet,“ skonštatovala diváčka v komentároch.

 

„To čo bolo za tanec? Keď „stará“ mladou chcela byť.“ , „Ledva sa hýbali. Mohli im dať hneď na začiatku nejaký rýchly tanec a nie takýto pomalý.“ , „Túto šou milujem, ale niekedy je menej viac. Mám pocit, že to už nie je o tanci.“ , „Čistá šaškarina a cirkus.“ Zneli ďalšie komentáre.

Diváci sa pritom nezameriavali len na samotný tanec, ale aj to, čo nasledovalo po ňom. „Niečo hrozné, bez pohybu. Šaškáreň ako v tanci, tak aj tie jej trápne reči,“ zhodnotila diváčka. Naopak väčšine podľa komentárov práveže Máziková ulahodila a zasmiali sa spolu s ňou. „Celé zle, ale strašne som sa bavila a zasmiala. Pani Máziková je top.“ , „Ale som sa nasmiala. Tanec 0 bodov, ale ten humor.“ , „To je bohyňa. Som sa tak ešte pri Let’s Dance nezasmiala ako teraz.“ Odkazovali vo veľkom fanúšikovia.

Opäť krútia hlavou nad bodovaním

Nebol to však len tento tanec, na ktorý sa pozorne zamerali, ale opäť bolo v centre pozornosti hodnotenie. To pritom kritizovali už v minulosti a žiadali tvorcov, aby začali ukazovať výsledky diváckeho hlasovania, keďže sa im nezdalo, ktoré páry vypadli alebo boli v ohrození.

Tentoraz si najviac pozornosti v tomto ohľade získal jive Kristiána Barana a Ráchel Šoltésovej. „To bodovanie poroty opäť podhodnotené,“ odkázala diváčka v komentároch. „Ako minulý týždeň, tak ani teraz nerozumiem bodovaniu, ale Kiko s Ráchel boli super,“ pridala sa ďalšia.

 

Nechýbalo pritom ani porovnávanie a opätovné obvinenie poroty z toho, že má svojich favoritov. Napríklad: „Tribulovi dáme 38 iba preto, že tam je Zuza, ale Kristiánovi s Ráchel dajme 35, čo je vlastne dnes najmenej, lebo porota nemusela Ráchel a pani D s Ďurovčíkom nemá v obľube Kika. Trápne celá porota, viac okaté hodnotenie ste dať nemohli … sklamanie. A tipujem, že Koleník s Mázikovou dostanú 40 a už môžete ísť fakt do prde..,“ pribudol komentár ešte počas živého prenosu.

„Porota asi stále nemôže rozdýchať, že Kiko minulý rok vyhral. No vyhral právom a tento rok to pekne obhajuje. Navyše s jeho ľudskosťou a pokorou ich všetkých môže strčiť do vačku,“ skonštatovala iná diváčka.

