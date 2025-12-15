Kauza známeho komika má dôsledky: Tesco po obvineniach stoplo spoluprácu s Ferom Jokeom, reklamu s ním už neuvidíte

Nina Malovcová
Vtipný spot s Ferom Jokeom zmizol z obrazoviek.

Tesco sa po medializovaní vážnych obvinení dištancuje od známeho komika a sťahuje reklamnú kampaň, ktorá ešte nedávno patrila k jeho najviditeľnejším. Spot s Ferom Jokeom zmizol z televízneho vysielania aj online priestoru po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o incidente v Prahe.

O samotnom incidente sme informovali aj v redakcii interez a dokonca sa nám k celej veci podarilo získať aj vyjadrenie psychologičky. Podľa najnovších zistení portálu Aktuality prišla reakcia obchodného reťazca približne desať dní po udalosti. Tesco si dalo čas na interné preverenie prípadu a až následne pristúpilo k rozhodnutiu o ďalšej spolupráci.

Tesco stoplo kampaň v citlivom období

Spoločnosť Tesco Stores SR mala s Ferom Jokeom dlhodobú spoluprácu a postavila na ňom výraznú časť svojej marketingovej komunikácie. Po prevalení kauzy sa však rozhodla urobiť rázny krok. Ako pre Aktuality uviedla hovorkyňa Mária Zerzanová, ďalšia spolupráca s komikom už nie je v pláne.

„Uvedomujeme si situáciu a preverili sme ju. Ďalšia spolupráca nie je naplánovaná,“ uviedla. Z vysielania zmizol aj reklamný spot so sloganom „Nesiem vám“, v ktorom Fero Joke vystupoval ako vedúca supermarketu. Reklama bola stiahnutá ešte pred niekoľkými dňami, čo pre Tesco znamená komplikáciu najmä v období vrcholiacej vianočnej kampane, ktorá je pre obchodníkov zásadná.

Incident po vystúpení v pražskej Lucerne

K udalosti, ktorá spustila vlnu reakcií zo strany verejnosti aj firiem, došlo ešte v piatok 5. decembra po nahrávaní tolkšou Rasťa Illieva Dobre bude v pražskej Lucerne. Fero Joke bol hosťom programu spolu so spevákom Petrom Stašákom a Norou Kabrheľovou.

Po skončení relácie sa komik fotil s fanúšikmi. O niekoľko dní neskôr vystúpili dvaja z nich vo videu s tvrdením, že pri spoločnom fotografovaní došlo k sexuálnym dotykom. Svoje svedectvo zverejnili vo videu na sociálnych sieťach. „Chytil ma za hrudník, za prsia a reagoval, že by som mal byť rád,“ opísal Matúš.

Po zverejnení výpovedí však Fero Joke obvinenia potvrdil a verejne sa ospravedlnil. Na sociálnej sieti Instagram priznal chybu a spomenul aj problém s alkoholom. „Urobil som chybu a uvedomujem si, že na moje konanie máte zvýšené nároky. Daný večer som si nedal pozor na alkohol,“ napísal.

