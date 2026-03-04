Kaufland hlási veľkú zmenu, všimnú si ju všetci zákazníci. Dotknúť sa má až 2 500 výrobkov

Foto: Kaufland

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Populárny reťazec sa rozhodol urobiť zásadnú zmenu, dôvodov je podľa spoločnosti viacero.

Obchodné reťazce musia v súčasnosti v boji o zákazníka dbať na viacero faktorov. Tie sa nevyhnutne netýkajú iba samotnej konečnej ceny, pričom významnú rolu dnes v portfóliách popredných hráčov majú aj privátne značky. Práve tých sa týka zmena, s ktorou prichádza Kaufland.

Privátne značky počas posledných rokov výrazne posilnili svoju pozíciu na trhu. V období inflácie a rastúcich životných nákladov, keď zákazníci citlivejšie sledujú ceny potravín, sa pre mnohých stali prirodzenou voľbou aj plnohodnotnou alternatívou k tradičným značkovým produktom. Výnimkou nie je ani člen nemeckej Schwarz Gruppe Kaufland.

Kompletný rebranding

Obľúbený reťazec v tlačovej správe oznámil, že jeho produkty pod privátnymi značkami prejdú zmenou. Okrem modernizácie vizuálov dochádza tiež k úprave názvov vybraných produktových radov. Dotknúť by sa to malo až 2 500 produktov a základom redizajnu bude charakteristický biely roh s červeným logom „K“.

Naše privátne značky sú dlhodobo synonymom kvality za dostupnú cenu. Tvoria významnú súčasť sortimentu a ich podiel stabilne rastie. Pre mnohých zákazníkov sú prvou voľbou pri každodenných nákupoch a nový, prehľadný dizajn im zabezpečí ešte lepšiu viditeľnosť na pultoch, uviedla Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

Čo sa týka názvov produktov, tie sa zmenia nasledovne: Prémiová línia K-Favourites sa mení na K-Gold Edition, produktový rad K-Take It Veggie ponesie názov K-Plant Based, ktorý je medzinárodne uznaným označením pre výrobky rastlinného pôvodu, zatiaľ čo značka K-Bio sa rozšíri na pomenovanie K-Bio Organic.

Ako zástupcovia reťazca ďalej deklarovali, rebranding znamená iba zmenu zvonka a obsah balení ostane taký, na aký si spotrebitelia zvykli.

Ilustračná foto: Kaufland

Kaufland sa výraznejšie rozšíri v Bratislave

Súčasťou dlhodobejších plánov najväčších reťazcov je aj expanzia maloobchodnej siete. Ako sme vás v minulosti informovali, týka sa to, okrem iného, aj Kauflandu, s ktorým sa spája viacero projektov. Veľká časť z nich by sa mala realizovať v Bratislave a v jej blízkom okolí.

Podľa dostupných informácií by mal Kaufland vyrásť v mestskej časti Vrakuňa na Hradskej ulici, v mestskej časti Petržalka pod hlavičkou Obchodného centra Bosákova, ale tiež v známom nákupnom centre Nivy – v priestoroch, ktoré ešte donedávna patrili k tamojšej autobusovej stanici. Nemecký obchodník navyše mieri aj do najväčšej slovenskej obce. V Bernolákove sa počíta s tým, že vyrastie ruka v ruke s retailovým parkom.

