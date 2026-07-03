Motoristi si priplatia za benzín, nafta výrazne zlacnela: Analytik naznačil, čo bude ďalej

Tankovanie, peniaze

Foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Ceny na čerpacích staniciach sa opäť pohli.

Každé tankovanie dnes vodiči sledujú o niečo pozornejšie než kedysi. Zatiaľ čo cena nafty pokračuje v poklese a dostala sa na najnižšiu úroveň za posledné štyri mesiace, pri benzíne prišlo po dlhšom období zlacňovania nepríjemné prekvapenie.

Cena 95-oktánového benzínu vzrástla v 26. týždni po mesiaci poklesu, a to o 1,2 centa za liter, prémiové druhy benzínov, naopak, zlacneli o 1,8 centa za liter. Výraznejšie zlacnela nafta, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Spotrebitelia nakupovali palivá za ceny o 2 % až 8 % vyššie ako vlani.

Nafta zlacnela najvýraznejšie za posledné mesiace

Ceny motorovej nafty sa znížila o 4,1 centa na 1,485 eura za liter, prémiové druhy nafty zlacneli o 3,9 centa na 1,685 eura za liter. Ceny nafty boli najnižšie za posledné štyri mesiace. Cena 95-oktánového benzínu vzrástla v priemere na 1,665 eura za liter, 98-oktánový benzín sa predával za 1,825 eura za liter. Aktuálne priemerné ceny palív zostali vyššie ako vlani, nafta o 2,2 %, prémiová nafta o 2,4 %, 95-oktánový benzín o 8,3 % a prémiové benzíny o 5,4 %.

Tankovanie na pumpe
Ilustračná foto: Unsplash

Motorová nafta bola na Slovensku piata najlacnejšia spomedzi krajín EÚ. V porovnaní s krajinami vyšehradskej štvorky majú lacnejšiu naftu Česko a Poľsko. Benzín je oproti Slovensku lacnejší v 15 krajinách EÚ a zároveň vo všetkých krajinách V4. Plyny zaznamenali v závere júna rôzne cenové výkyvy. Skvapalnený zemný plyn (LNG) sa predával za zvýšených 1,871 eura za kilogram (+4,1 centa). Stlačený zemný plyn (CNG) stál nepatrne zvýšených 1,949 eura za kilogram (+0,1 centa). Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) klesla na 0,828 eura za liter (-0,2 centa).

Zmeny zaznamenali aj alternatívne palivá

Cena ekologického plynu bioLNG zostala dlhodobo nezmenených 1,737 eura za kilogram. Palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) zlacnelo na 2,315 eura za liter (-42,6 centa). Cena vodíka bola stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC – do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LNG zvýšila o 40,8 %, LPG o 20,5 % a CNG o 17,5 %. Za menej ako v rovnakom období pred rokom sa predával alternatívny plyn bioLNG o 1,4 %. Cena ropy Brent klesla pod 71 dolárov (62,28 eura) za barel (159 litrov) a dostala sa na úroveň spred eskalácie konfliktu na Blízkom východe. V nasledujúcom týždni je preto možné očakávať stabilizáciu cien pohonných látok, prípadne mierny pokles. V piatok to uviedol analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.

Geopolitické riziká podľa analytika ustupujú

„Investori už vo veľkej miere odpísali geopolitickú rizikovú prirážku a čoraz viac sa sústreďujú na rast ponuky,“ upozornil analytik. K optimizmu podľa neho prispievajú pokračujúce rokovania medzi USA a Iránom v Dauhe, postupná normalizácia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv a očakávania, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC+) na víkendovom zasadnutí opäť zvýši produkciu. Na druhej strane ceny naďalej tlmí aj opatrnejší výhľad globálneho dopytu, najmä v Ázii.

Z pohľadu motoristov je však podľa Greguša dôležité sledovať nielen cenu ropy, ale aj vývoj rafinérskych marží. Práve tie sa v Európe v posledných týždňoch výrazne zvýšili. Zatiaľ čo cena ropy Brent za posledných desať dní klesla z 82,6 na 71,3 dolára za barel, teda približne o 14 %, benzínová rafinérska marža v oblasti Amsterdam – Rotterdam – Antverpy vzrástla z 27,6 na 38,9 dolára za barel, čo predstavuje nárast o viac ako 40 %.

Priestor na ďalšie zlacňovanie sa môže zmenšovať

Marža pri nafte v severozápadnej Európe sa za rovnaké obdobie zvýšila z 39,6 na 51,1 dolára za barel, teda približne o 29 %. „Vyššie rafinérske marže tak vo veľkej miere kompenzujú pokles cien ropy, čo spomaľuje zlacňovanie pohonných látok na čerpacích staniciach,“ upozornil analytik.

Ak budú rafinérske marže naďalej rásť, priestor na ďalší výraznejší pokles cien pohonných látok sa bude postupne zmenšovať a v prípade benzínu nemožno vylúčiť ani mierny rast cien, ako sme to mohli vidieť aj tento týždeň.

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