Slovensko čaká ďalší obrat v počasí: Rekordné horúčavy vystriedali búrky. Zmena príde už o pár dní

Vo Svidníku aktuálne odstraňujú následky búrky

Foto: TASR/Maroš Černý

Nina Malovcová
Počasie bude opäť ako na hojdačke.

Slovensko zažilo v uplynulých dňoch poriadne výkyvy počasia. Najskôr krajinu zasiahli intenzívne horúčavy, ktoré na viacerých miestach prepisovali teplotné rekordy. Následne prišli búrky a výrazné ochladenie, ktoré ukončili tropické dni.

Podľa portálu iMeteo sa situácia v najbližších hodinách síce upokojí, pokojné počasie však nebude trvať dlho. Už na prelome týždňov sa nad naše územie vrátia frontálne systémy, ktoré opäť prinesú prehánky a búrky. Piatok aj sobota by mali byť prevažne pokojné a bez výraznejších prejavov nepriaznivého počasia. Letnú atmosféru však bude brzdiť chladnejší vzduch, ktorý sa nad Slovensko dostal po prechode búrok.

Najvyššie denné teploty sa v piatok budú pohybovať približne od 23 °C do 29 °C. V porovnaní s predchádzajúcou vlnou horúčav ide o výraznejšie ochladenie.

Sobota bude pokojná, no na pocit chladnejšia

Sobota prinesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Počas dňa sa miestami môže oblačnosť prechodne zväčšiť a v horských oblastiach nie sú vylúčené ojedinelé prehánky. V noci a nadránom sa lokálne môže vytvoriť hmla.Nočné teploty klesnú na 16 °C až 11 °C, v údoliach miestami dokonca na 10 °C až 5 °C. Denné maximá vystúpia na 24 °C až 29 °C.

Muž na bicykli v daždi
Foto: TASR/Pavol Zachar

Chladnejšie bude najmä v severnejších regiónoch krajiny. V Žilinskom a Prešovskom kraji, rovnako ako na Horehroní, sa teploty väčšinou zastavia medzi 19 °C a 24 °C. Počas dňa bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 10 až 35 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 55 km/h. Na strednom Slovensku bude vietor miestami slabší. Vo vysokých horských polohách sa v noci očakáva búrlivý vietor až víchrica.

V nedeľu sa vrátia prehánky

Pokojné počasie nebude mať dlhé trvanie. Už v nedeľu sa nad Slovensko dostane ďalšia frontálna vlna, ktorá prinesie nové zrážky a ďalšie ochladenie. Prehánky sa budú objavovať na viacerých miestach krajiny a spolu s nimi sa opäť zníži aj pocitová teplota. Na práve toto ochladenie čakali v uplynulých horúcich dňoch mnohí Slováci.

Obloha bude počas nedele polooblačná až oblačná a počas dňa sa na viacerých miestach objavia prehánky alebo dážď. Najväčšia pravdepodobnosť zrážok bude na severe a západe Slovenska. Meteorológovia zároveň nevylučujú ani ojedinelé búrky.Nočné teploty sa budú pohybovať od 17 °C do 12 °C, v údoliach môže byť miestami len 11 °C až 6 °C.

Denné maximá dosiahnu 23 °C až 28 °C. V severnej polovici Slovenska, na Horehroní a na dolnom Spiši však bude výrazne chladnejšie, väčšinou od 18 °C do 23 °C. Počasie tak bude na mnohých miestach pôsobiť skôr ako koniec leta než začiatok júla.

Začiatok budúceho týždňa prinesie návrat búrok

Výraznejší zlom meteorológovia očakávajú v pondelok. Cez Slovensko začne postupovať studený front, pričom sa zároveň obnoví prílev teplejšieho vzduchu. Práve kombinácia týchto faktorov vytvorí vhodné podmienky na vznik búrok.

Tie sa budú vytvárať predovšetkým na severe a východe Slovenska. Nestabilné počasie bude pokračovať aj počas utorka a podľa aktuálnych predpovedí môže byť búrok dokonca viac než v pondelok.

Búrkové mraky
Ilustračná foto: Needpix

Najvýraznejšie by sa mali prejaviť v utorok popoludní, podvečer a následne aj počas noci z utorka na stredu, keď bude cez naše územie postupovať ďalší studený front sprevádzaný intenzívnejšími zrážkami a búrkami. Zdá sa teda, že po krátkom oddychu od extrémov čaká Slovensko ďalšie obdobie výrazne premenlivého letného počasia.

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