Slovák v USA má veľký problém: Spravil nezmyselnú chybu. Mal podvádzať pri voľbách

Málokedy sa vidí, že slovenský občan je centrom pozornosti v USA. Jeden z našincov v tejto krajine však má aktuálne vážne problémy so zákonom a čelí vážnym obvineniam.
Šesťdesiatdvaročného Slováka Mariana Charituna s pobytom v americkom štáte New Jersey zatkli a obvinili z nelegálneho hlasovania vo federálnych voľbách a nepravdivých vyhlásení v žiadosti o občianstvo USA. Oznámil to vo štvrtok tamojší prokurátor Robert Frazer, píše TASR.
Za každú cenu chcel voliť
Charitun sa medzičasom postavil pred federálny súd v meste Newark. „Aby sa osoba mohla zaregistrovať a voliť vo federálnych voľbách, musí byť občanom Spojených štátov. Charitun nebol občanom Spojených štátov, keď sa registroval na voľby v New Jersey,“ uvádza sa v súdnych dokumentoch.
„Vo svojom registračnom formulári pre voličov však Charitun falošne osvedčil a potvrdil, že je občanom Spojených štátov. Po schválení jeho žiadosti o registráciu Charitun, stále bez občianstva Spojených štátov, hlasoval vo voľbách do Kongresu 8. novembra 2022,“ stálo vo vyhlásení.
Slovák požiadal o americké občianstvo až po nelegálnom hlasovaní vo federálnych voľbách. Vo formulári musia byť informácie úplné, pravdivé a správne, inak sa to považuje za krivú prísahu. V žiadosti však nepravdivo vyhlásil, že sa nikdy nezaregistroval na voľby ani nevolil vo federálnych voľbách v USA.
Za hlasovanie vo federálnych voľbách Charitunovi hrozí v prípade preukázania viny maximálne ročný trest odňatia slobody. Za nezákonné nadobudnutie občianstva to môže byť až 10 rokov väzenia. Podľa Frazera sa na vyšetrovaní prípadu podieľali agenti z Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstva vnútornej bezpečnosti a Úradu pre občianstvo a imigráciu USA (USCIS).
Vo väzbe zomrel Nemec
Imigračné úrady v USA však v týchto dňoch riešia aj ďalší nevšedný prípad. Počas dlhodobej hospitalizácie v nemocnici v texaskom meste Harlingen zomrel 24. júna 85-ročný občan Nemecka, ktorý sa vlani pokúsil vstúpiť na územie Spojených štátov. Oznámil to vo štvrtok americký Imigračný a colný úrad (ICE). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Adrian Andreas Florian chcel vstúpiť do USA 28. augusta 2025 cez hraničný priechod Colombia Solidaryty Bridge pri meste Laredo ležiacom na hraniciach s Mexikom. Podľa ICE však nemal pri sebe platné doklady a vstup mu bol zamietnutý. Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) prípad postúpil imigračnému sudcovi a občana Nemecka následne previezli do väzobného zariadenia ICE. Od 1. októbra bol umiestnený v rehabilitačnom a opatrovateľskom zariadení.
Pre zhoršujúcu sa demenciu a ďalšie zdravotné komplikácie vrátane vysokého krvného tlaku, kognitívnych porúch a žalúdočných vredov previezli Nemca 4. novembra do nemocnice, kde po siedmich mesiacoch zomrel. Presná príčina úmrtia bude známa po vykonaní pitvy.
Podľa ICE boli o smrti muža okrem rôznych amerických úradov a nemeckého generálneho konzulátu informovaní aj príbuzní. ICE vo vyhlásení uviedol, že osobám vo väzbe poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane vstupných vyšetrení, pravidelných kontrol a nepretržitej pohotovostnej starostlivosti.
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