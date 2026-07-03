Pri Seredi sa roztrhol vlak: Dopravu museli zastaviť, ide už o druhú nehodu za jeden deň

Záber na nákladný vlak

Ilustračná foto: TASR - Roman Hanc

Roland Brožkovič
TASR
Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko.

Na trati medzi Sereďou a Trnavou sa vo štvrtok (2. 7.) podvečer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Určenie rozsahu škody, ako aj príčiny roztrhnutia vlaku je v kompetencii príslušného dopravcu, priblížila pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.

V medzistaničnom úseku Križovany nad Dudváhom – Sereď bola z toho dôvodu v čase od 18.15 h prerušená železničná doprava. ŽSR ako správcovi infraštruktúry sa podarilo železničnú dopravu v uvedenom úseku obnoviť vo štvrtok o 20.46 h.

Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Osobný vlak Os 4528 bol v úseku Sereď – Trnava odrieknutý. Osobné vlaky Os 4529, Os 4530 a Os 4531 boli v úseku Trnava – Sereď nahradené autobusovou dopravou. „Meškanie zaznamenali aj niektoré diaľkové vlaky, ktoré týmto koridorom prechádzajú,“ ozrejmili z odboru komunikácie ZSSK.

Príčina sa zisťuje

Konateľ slovenskej a českej pobočky spoločnosti S-Rail Filip Hrůza spresnil, že došlo k roztrhnutiu vlaku NEx 47293. „Príčina roztrhnutia vrátane výšky škody bude predmetom ďalšieho interného vyšetrovania,“ dodal pre TASR.

Včera pritom nešlo o jedinú nehodu na slovenských železniciach. Okolo 10.00 h došlo v úseku Senec – Sládkovičovo pri prejazde súpravového vlaku bez cestujúcich ku kontaktu zberača s poškodeným trakčným vedením. Zberač sa následne odtrhol a pri udalosti sa poškodilo aj čelné sklo vozidla. Doprava musela byť prerušená

Vlak na stanici
Ilustračná foto: SITA – Milan Illík

TASR o tom informoval vo štvrtok odbor komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Rušňovodiča zasiahli črepiny z rozbitého skla. Na mieste ho ošetrila privolaná zdravotná záchranná služba. ZSSK v dotknutom úseku zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu.

Vlaky kategórie EC boli odklonené po trase Galanta – Trnava – Bratislava, na ktorej sa však stala prvá spomínaná nehoda. „Obnovenie dopravy závisí od rozsahu poškodenia trakčného vedenia a postupu opravných prác. Prerušenie dopravy môže trvať až do večerných hodín,“ uviedla ešte včera ZSSK.

Situáciu rieši ZSSK v súčinnosti so Železnicami SR, ktoré sú správcom železničnej infraštruktúry, a so záchrannými zložkami. Cestujúcim zároveň odporúča sledovať aktuálne informácie na komunikačných kanáloch ZSSK a pri cestovaní cez dotknutý úsek počítať s meškaniami a operatívnymi zmenami vo vedení vlakov.

Väčšina vlakov premávala aj napriek nepriaznivému počasiu

Silné búrky, nárazový vietor a výpadky napájania v stredu 1. júla v poobedných a večerných hodinách ovplyvnili železničnú dopravu na viacerých miestach Slovenska a spôsobili viaceré obmedzenia na tratiach. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas celého dňa operatívne prijímala opatrenia, aby zmiernila dosahy na cestujúcich a zabezpečila ich prepravu do cieľa. TASR o tom vo štvrtok informovali z odboru komunikácie ZSSK.

Vlak na stanici
Ilustračná foto: TASR – František Iván

Aj napriek náročným podmienkam ZSSK počas dňa zabezpečovala prevádzku väčšiny spojov zo svojho denného priemeru takmer 1800 vlakov. Najvýraznejšie dosahy počasia sa prejavili na západnom a severnom Slovensku, kde silný vietor spôsobil pády stromov do koľajiska alebo do blízkosti trakčného vedenia. Podľa ZSSK v niektorých úsekoch došlo aj k výpadkom napájania trakčného vedenia, čo si vyžiadalo dočasné obmedzenia vlakovej dopravy, meškania vybraných spojov, návrat vlakov späť do staníc alebo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy.

Obmedzenia sa prejavili najmä v lokalitách a úsekoch Ružomberok, Vrútky, Gáň – Sereď, Šenkvice – Pezinok, Myjava – Vrbovce, Paprad – Poriadie, Bratislava-Petržalka – Rusovce a Bratislava-Vajnory – Bernolákovo. V dotknutých úsekoch podľa ZSSK dochádzalo k meškaniam vlakov, dočasnému prerušeniu dopravy alebo k odriekaniu vybraných spojov v časti trasy. Tam, kde to bolo potrebné a prevádzkovo možné, ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu, prípadne riešila prepravu cestujúcich nadväznými vlakmi alebo iným operatívnym spôsobom podľa aktuálnej situácie na trati.

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