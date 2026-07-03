11-ročný chlapec sa zobudil s netopierom na tvári: O niekoľko týždňov zomrel. Vedci dvíhajú varovný prst

Je známa vec, že po uhryznutí netopierom alebo po tom, ako človeka poškriabal, je nutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Hrozí totiž nákaza besnotou. V prípade 11-ročného chlapca, ktorý sa zobudil s netopierom na tvári, si vedci nie sú celkom istí, ako k nákaze došlo. Zviera mu totiž nespôsobilo žiadne viditeľné poranenia.
Zobudil sa s netopierom na nose a na ústach
Ako informuje web Live Science, v Kanade zomrel 11-ročný chlapec po tom, ako sa jednej noci zobudil s netopierom na tvári. Ležal mu na nose a na ústach. Zviera bolo besné, no chlapec nemal žiadne známky toho, že by ho netopier pohrýzol alebo poškriabal. Prvých 19 dní tiež nejavil žiadne známky toho, že by sa besnotou nakazil.
O prípade informovali odborníci 29. júna v časopise Canadian Medical Association Journal. Otec dieťaťa netopiera chytil do hrnca a vypustil ho von. Rodičom sa nezdalo, že by bolo zviera agresívne, a keďže chlapec nemal žiadne poranenia, rozhodli sa lekársku pomoc nevyhľadať.
Až o niekoľko týždňov neskôr začalo dieťa pociťovať brnenie a opuch na pravej strane tváre. Pri vyšetrení v miestnej nemocnici boli jeho vitálne funkcie v norme, s výnimkou zvýšenej srdcovej frekvencie a počtu bielych krviniek. Na ďalší deň sa však príznaky zhoršili. Stratil cit na pravej strane tváre a jeho reč začala byť nezrozumiteľná.
Lekári chlapcovi nedokázali pomôcť
Počas čakania v nemocnici sa u neho objavila horúčka, zmätenosť, halucinácie a ťažkosti s prehĺtaním a následná nadmerná produkcia slín. Chlapec bol napokon hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po štyroch dňoch sa napokon potvrdila diagnóza besnoty. Po piatich dňoch došlo k strate funkcií mozgového kmeňa. Po 17 dňoch napokon chlapca odpojili od prístrojov a, žiaľ, zomrel.
Besnota je vírusové ochorenie, ktoré ovplyvňuje najmä centrálny nervový systém. Podľa lekárov sa šíri hlavne prostredníctvom uhryznutí a škrabancov od nakazených zvierat, pričom v Severnej Amerike ide najmä o netopiere (chorobu však často prenášajú aj skunky, líšky a medvedíky čistotné).
Ich uhryznutia alebo škrabance môžu byť malé a ľahko sa prehliadnu. Pacienti si ani len nemusia spomenúť na kontakt s netopierom alebo si ho vôbec neuvedomiť. Vírus besnoty sa musí dostať do mozgu, aby sa prejavili príznaky. Akonáhle sa ale u pacienta objavia, infekcia je takmer na 100 % smrteľná. K väčšine úmrtí dochádza v priebehu jedného až dvoch týždňov od objavenia sa symptómov. Kľúčové je včasné ošetrenie rany pri kontakte so zvieraťom a podanie protilátok a série očkovaní.
Na Slovensku sa naposledy človek nakazil v roku 1990
Ročne je v Severnej Amerike zaznamenaných menej ako 10 prípadov, kedy človek zomiera na následky besnoty. V Kanade bolo od roku 1924 zaznamenaných len 28 úmrtí súvisiacich s besnotou. Hoci je teda nákaza zriedkavá, vedci dvíhajú varovný prst. Upozorňujú, že je nesmierne dôležité vyhľadať lekársku pomoc pri kontakte s netopierom či iným zvieraťom, ktoré môže prenášať besnotu.
Z webu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky sa dozvedáme, že od roku 2003 počet prípadov, kedy bola zistená besnota u zvieraťa, prudko klesal. Počas väčšiny nasledujúcich rokov nebol zaznamenaný žiaden prípad. O poslednom prípade informovala v roku 2023. Úrad verejného zdravotníctva informoval, že posledný prípad nákazy besnotou u človeka bol na Slovensku zaznamenaný v roku 1990 po pohryzení mačkou v okrese Rožňava.
Nahlásiť chybu v článku