V obchodnom centre v Žiline vypukol požiar: Ľudí evakuujú, na mieste prebieha zásah

V obchodnom centre Aupark v Žiline vypukol dnes v poobedných hodinách požiar. Na mieste prebieha evakuácia. Požiar mal vypuknúť v na parkovisku v garáži, kde horí auto.
Informuje o tom žilinská krajská polícia. „Rešpektujte pokyny zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a oprávnených osôb,“ vyzvali policajti. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline spresnilo, že na mieste zasahuje 16 hasičov z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline so siedmimi kusmi hasičskej techniky.
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