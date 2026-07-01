Kvíz: Spomenieš si na diela z povinnej literatúry? Pomotáme hlavu 1 z 3 Slovákov

Kvíz s otázkou z diela Hamlet

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Tohtoročných maturantov potrápila Antigona, no každý rok sa v testoch objaví dielo, ktoré dokáže zaskočiť aj jednotkárov.

Dôvodom, prečo ťa učitelia na strednej škole nútili čítať povinnú literatúru, nie je to, že sa vyžívali vo tvojom trápení. Diela, o ktorých sa učíš, ti majú ukázať, ako ľudia kedysi premýšľali, aké hodnoty vyznávali, a ako vyzeral svet, v ktorom žili.

Ak si dnes slobodne zmýšľajúcim človekom, pracuješ na voľnej nohe alebo rád cestuješ, pred niekoľkými storočiami by si mal na výber úplne iné možnosti. Sezónni brigádnici či digitálni nomádi medzi ne, samozrejme, nepatria.

Ale o tom, ako vyzeral život zbojníkov, furmanov, zemanov či hájnikov, by sme bez autorov, akými bol napríklad Ján Botto, vedeli podstatne menej. V našom dnešnom kvíze si môžeš oprášiť svoje vedomosti. S náhľadom do jednotlivých tém a zoznamom diel nám pomohli údaje z portálu Zmaturuj, ako aj oficiálne materiály pre učiteľov. Koľko bodov sa podarí získať tebe?

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