Ak chutia vaše paradajky fádne a vodnato, robíte chybu. Nikdy ich nedávajte do chladničky, patria inam

Paradajky

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Nízke teploty zabíjajú enzýmy, čím prichádzate o chuť paradajok.

Vaše paradajky môžu chutiť fádne a vodnato jednoducho preto, že ich neskladujete správne. Paradajky sú neuveriteľne všestranné ovocie, ktoré sa objavuje vo všetkom – od šalátov a sendvičov až po jedlá ako cestovinové omáčky a kari. Navyše v lete si ich ľudia o to viac schuti dajú, keď chcú niečo, čo ich osvieži a zároveň zasýti, a dávajú si ich k raňajkám, obedu aj večeri.

Paradajky sú základnou potravinou v mnohých domácnostiach, no ak ich neskladujete správne, prichádzate o ich plnú chuť. Odborníčka na gastronómiu sa podelila o to, kde by ste ich po správnosti mali mať, ak chcete, aby nestratili chuť a šťavnatosť. Jej rady na sociálnych sieťach zachytil portál Mirror.

Paradajky na tanieri
Foto: Pexels

Chladnička ich zbaví chute

Ak však chcete z paradajok vyťažiť maximum, musíte ich skladovať správne, pretože chyba ich môže zbaviť všetkej chuti. Možno si myslíte, že paradajky patria do chladničky, aby príliš rýchlo nezmäkli a nesplesniveli, no podľa jednej kulinárskej odborníčky na sociálnych sieťach je to v skutočnosti tá najväčšia chyba, akú ľudia pri tomto ovocí robia.

Mika Gio, študentka kulinárskeho umenia, ktorá na Instagrame pravidelne zdieľa tipy zo školy, nedávno zverejnila video, v ktorom vysvetľuje, ako zmenila spôsob skladovania paradajok. Zistila totiž, že chladenie v skutočnosti ničí enzýmy zodpovedné za ich chuť.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Mika Gio (@cookwithmika)

Tvrdí, že chladenie je hlavným dôvodom, prečo môžu vaše paradajky chutiť vodnato a fádne namiesto toho, aby boli sladké a šťavnaté. Zároveň prezradila lepší spôsob, ako ich skladovať a zachovať ich chuť.

Nechajte ich radšej na linke

Vo svojom videu povedala: „Kulinárska škola úplne zmenila spôsob, akým používam paradajky. Väčšina ľudí to nevie, ale paradajky by ste nikdy nemali skladovať v chladničke. Nízke teploty zabíjajú enzýmy, ktoré vytvárajú ich chuť, a to je dôvod, prečo sú vaše paradajky fádne a vodnaté.“

Namiesto skladovania v chladničke Mika odporúča umiestniť ich do misky na kuchynskú linku. Uistite sa však, že ich uložíte tak, aby horná časť paradajky, kde bola predtým stopka, bola na dne misky a nebola viditeľná. „Nechajte ich na linke stopkou nadol. Takto získate paradajky, ktoré sú naozaj sladké, plné chuti a šťavnaté,” vysvetlila.

Skladovanie paradajok stopkou nadol pomáha uzavrieť odhalené miesto po odtrhnutí z kríka. To môže znížiť stratu vlhkosti, chrániť dužinu pred otlačením a zabrániť prenikaniu kyslíka a baktérií cez toto miesto. Odborníci naznačujú, že by to mohlo predĺžiť trvanlivosť vašich paradajok až o týždeň.

Paradajky
Foto: Pexels

Ďalšie paradajkové tipy

Pri skladovaní paradajok je tiež dobré rozlišovať, či sú už zrelé alebo nie. Navyše, ak ich nakoniec predsa len do chladničky dáte, pred konzumáciou by ste ich mali vybrať o čosi skôr.

Nezrelé paradajky

  • Na linke: Nezrelé paradajky môžete nechať na kuchynskej linke v jednej vrstve, stopkou nadol. To pomáha zabrániť prenikaniu vzduchu do ovocia a úniku vlhkosti.
  • Na urýchlenie dozrievania: Tvrdé alebo zelené paradajky môžete vložiť do hnedého papierového vrecka spolu so zrelým jablkom alebo banánom. Tieto druhy ovocia uvoľňujú etylén, ktorý prirodzene urýchľuje proces dozrievania ostatného ovocia v ich okolí.

Zrelé paradajky

  • V chladničke: Keď už sú paradajky zrelé, môžete ich dať do chladničky, aby ste zabránili ich hnitiu.
  • Pred konzumáciou: Ak je to možné, vyberte paradajky z chladničky asi 30 minút pred jedlom. Pomôže to obnoviť ich chuť a textúru, aby ste si mohli vychutnať šťavnaté a sladké paradajky.
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