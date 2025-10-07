Kašeľ, chrapot a horúčka: Variant covidu Stratus prináša nové príznaky, pozrite si prehľad, na čo si dávať pozor

Nina Malovcová
Koronavírus
Európou sa šíri nový variant covidu Stratus.

Európu v týchto dňoch zasiahla nový variant koronavírusu s názvom Stratus, ktorá sa rýchlo šíri najmä vo Veľkej Británii. Hoci podľa odborníkov nespôsobuje ťažší priebeh ochorenia ako predošlé vlny, upozorňujú, že sa prejavuje nezvyčajnými príznakmi. Tie sú iné než tie, ktoré poznáme z čias omikronu či delty.

Ako informuje portál Mirror s odvolaním sa na UK Health Security Agency (UKHSA), ľudia infikovaní variantom Stratus sa sťažujú na chrapot, ostrú bolesť hrdla, opuchy, horúčku, bolesť hlavy, únavu, nádchu, kýchanie, stratu čuchu alebo chuti, bolesť svalov, nevoľnosť, zvracanie a niekedy aj hnačku.

Prajavy nemusia byť typické

Lekári upozorňujú, že tieto symptómy sa často objavujú aj bez typických prejavov, ako je kašeľ alebo zvýšená teplota, a preto si ich ľudia ľahko pomýlia s obyčajným prechladnutím. Podľa UKHSA patrí Stratus spolu s variantom Nimbus medzi najrozšírenejšie kmene koronavírusu v Spojenom kráľovstve.

„Je prirodzené, že vírusy sa časom menia a mutujú. Zatiaľ nevidíme žiadne dôkazy, že by Stratus spôsoboval vážnejší priebeh než predošlé varianty,“ uviedol epidemiológ UKHSA Alex Allen, ktorého citoval britský denník Mirror.

Bolesť v krku ako „rezanie žiletkou“

Podľa lekárov má variant Stratus odlišný priebeh od predošlých mutácií. Dr. Kaywaan Khan z londýnskej kliniky Hannah London Clinic pre Mirror opísal, že pacienti prichádzajú s výrazným chrapotom, zápalom hrtana a ostrou bolesťou hrdla.

Ilustračná foto: Freepik

„Niektorí pacienti hovoria, že bolesť v krku cítili ako rezanie žiletkou. Objavujú sa aj prípady, keď ľudia stratili chuť alebo čuch, no bez horúčky či kašľa,“ uviedol. Hoci Stratus podľa odborníkov nespôsobuje vážnejšie priebehy ochorenia, vďaka genetickým zmenám môže byť nákazlivejší. Práve preto, že sa jeho prejavy podobajú bežnému nachladnutiu, si mnohí ľudia test neurobia a vírus tak nevedomky ďalej šíria.

Lekári vyzývajú na testovanie a očkovanie

„Ak sa necítite dobre, zostaňte doma a vyhýbajte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí sú zraniteľní, ako sú seniori alebo chronicky chorí,“ odporúča doktor Khan. Zároveň upozorňuje, že antivirotiká môžu pomôcť len vtedy, ak sa test vykoná včas. Britské úrady preto opäť vyzývajú na očkovanie.

Podľa vyhlásenia UKHSA, ktoré cituje denník The Independent, vakcíny aj naďalej poskytujú ochranu proti novým variantom a výrazne znižujú riziko vážneho priebehu aj hospitalizácie. „Najdôležitejšie je, aby ľudia využili možnosť očkovania, keď na ňu majú nárok,“ uviedla agentúra.

Svetová zdravotnícka organizácia situáciu sleduje

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila Stratus za „variant pod dohľadom“ a riziko hodnotí ako nízke. Zatiaľ sa nepreukázalo, že by spôsoboval viac úmrtí alebo ťažšie priebehy než iné línie omikronu. Odborníci však upozorňujú, že opatrnosť je na mieste, najmä preto, že mnohí ľudia už stratili imunitu po predchádzajúcich infekciách alebo sa dlhšie nedali preočkovať. Aj keď Stratus nevyvoláva paniku, jeho tichý nástup a nezvyčajné príznaky ukazujú, že covid ešte zďaleka nepovedal posledné slovo.

