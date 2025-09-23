Začalo sa očkovanie proti novému variantu COVID-19. Odborníci odporúčajú dať si dve vakcíny, každú do jednej ruky

Hoci sa už o ochorení COVID-19 tak často nehovorí a obyvatelia Slovenska už nemajú povinnosť nahlasovať nakazenie týmto vírusom, neznamená to, že z nášho územia úplne vymizol. Dôkazom je šíriaci sa nový variant, proti ktorému je možné zaočkovať sa hneď v niekoľkých nemocniciach.
V súčasnosti sa proti novému variantu koronavírusu očkuje už v 16 vybraných nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku, informuje STVR. Jednou z prvých takýchto kliník je poliklinika v bratislavskej Mlynskej doline, kde sa len v dnešný deň nahlásilo cez systém NCZ päťsto žiadateľov o očkovanie.
Očkovať by sa mali proti obom ochoreniam
Okrem pribúdajúcich prípadov infekcie COVID-19 nemocnice registrujú aj časté prípady chrípky. „V 38. týždni nám lekári nahlásili viac ako 32-tisíc akútnych respiračných ochorení. Ak porovnáme počet nahlásených všetkých akútnych respiračných ochorení s predchádzajúcim týždňom, tak zaznamenávame nárast približne o 25 percent,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
Keďže počas jesene nastáva sezóna oboch chorôb, odborníci radia očkovať sa proti obom respiračným ochoreniam naraz. Ľudia by tak podľa ich odporúčaní mali spraviť pred oficiálnym začiatkom chrípkovej sezóny, ktorá začne 1. októbra.
„Je možné očkovať do každej ruky, zvlášť v tom istom čase je to bezpečné a tá účinnosť takýmto spôsobom nie je znížená. Na druhej strane sa tým do určitej miery znižuje záťaž na pacienta. Musí ísť len raz,“ vysvetlil virológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Boris Klempa.
