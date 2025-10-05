Pospíme si o hodinu dlhšie. Opäť sa blíži striedanie času, tento dátum je dôležitý. Nezabudnite si prestaviť hodinky

Jeseň sa naplno rozbieha, dni sa skracujú a tma prichádza skôr, než by sme chceli. S týmto obdobím sa každoročne spája aj známa zmena, ktorú mnohí prijímajú s nadšením, iní s nechuťou. Onedlho prejdeme na zimný čas. Možno sa zdá, že do konca októbra je ešte dosť času, no ubehne to rýchlejšie, ako sa javí.
Ako informuje iMeteo, prechod z letného času na zimný nastane v noci zo soboty na nedeľu 26. októbra 2025. Presne o 03.00 SELČ sa ručička hodiniek posunie späť na 02.00 SEČ. Znamená to, že si pospíme o hodinu dlhšie. Zmena sa dotkne všetkých členských krajín Európskej únie a zimný čas zostane v platnosti približne päť mesiacov.
Podľa meteorologického portálu Severe Weather Europe sa obdobie prechodu na zimný čas často zhoduje s príchodom chladnejších rán, kratších dní a citeľného úbytku denného svetla. V prírode sa pomaly končí babie leto a začína sa skutočná jeseň.
Prečo sa hodiny ešte stále posúvajú
Zmena času vznikla s cieľom lepšie využiť denné svetlo a šetriť energiou. Počas letných mesiacov sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu, aby sa predĺžili večery a využilo sa viac prirodzeného svetla. V októbri sa však vraciame k tzv. štandardnému času, ktorý lepšie zodpovedá prirodzenému striedaniu dňa a noci. Európska únia používa tento systém už od roku 2001, pričom zmena nastáva vždy poslednú nedeľu v marci a poslednú nedeľu v októbri.
Európa sa stále nevie dohodnúť
V roku 2019 Európsky parlament podporil návrh na zrušenie sezónnych prechodov, no členské štáty sa dodnes nedohodli na spoločnom riešení. Rada Európskej únie nenašla jednotný postoj a tak si hodiny prekladáme naďalej.
Už v roku 2018 sa uskutočnila verejná konzultácia, do ktorej sa zapojilo viac ako 4,6 milióna Európanov. Až 84 percent z nich bolo za zrušenie prekladania hodín. Napriek jasnej vôli verejnosti sa zatiaľ nič nezmenilo. Každá krajina by totiž musela samostatne rozhodnúť, či si ponechá letný alebo zimný čas.
Otázka, dokedy si budeme dvakrát ročne prestavovať hodiny, zostáva otvorená. Európska únia sa zatiaľ nedohodla, a preto nás zmena čaká aj v roku 2026. Kým sa tak stane, môžeme si aspoň užiť, že koncom októbra budeme mať o hodinu spánku viac. A keď sa vonku zotmie skôr, možno je to len pozvanie na dlhšie večery doma, pri čaji, filme alebo dobrej knihe.
