Pospíme si o hodinu dlhšie. Opäť sa blíži striedanie času, tento dátum je dôležitý. Nezabudnite si prestaviť hodinky

Ilustračná foto: Interez/Unsplash

Nina Malovcová
Kedy si doprajeme o hodinu spánku viac?

Jeseň sa naplno rozbieha, dni sa skracujú a tma prichádza skôr, než by sme chceli. S týmto obdobím sa každoročne spája aj známa zmena, ktorú mnohí prijímajú s nadšením, iní s nechuťou. Onedlho prejdeme na zimný čas. Možno sa zdá, že do konca októbra je ešte dosť času, no ubehne to rýchlejšie, ako sa javí.

Ako informuje iMeteo, prechod z letného času na zimný nastane v noci zo soboty na nedeľu 26. októbra 2025. Presne o 03.00 SELČ sa ručička hodiniek posunie späť na 02.00 SEČ. Znamená to, že si pospíme o hodinu dlhšie. Zmena sa dotkne všetkých členských krajín Európskej únie a zimný čas zostane v platnosti približne päť mesiacov.

Podľa meteorologického portálu Severe Weather Europe sa obdobie prechodu na zimný čas často zhoduje s príchodom chladnejších rán, kratších dní a citeľného úbytku denného svetla. V prírode sa pomaly končí babie leto a začína sa skutočná jeseň.

Prečo sa hodiny ešte stále posúvajú

Zmena času vznikla s cieľom lepšie využiť denné svetlo a šetriť energiou. Počas letných mesiacov sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu, aby sa predĺžili večery a využilo sa viac prirodzeného svetla. V októbri sa však vraciame k tzv. štandardnému času, ktorý lepšie zodpovedá prirodzenému striedaniu dňa a noci. Európska únia používa tento systém už od roku 2001, pričom zmena nastáva vždy poslednú nedeľu v marci a poslednú nedeľu v októbri.

Ilustračná foto: Unsplash

Európa sa stále nevie dohodnúť

V roku 2019 Európsky parlament podporil návrh na zrušenie sezónnych prechodov, no členské štáty sa dodnes nedohodli na spoločnom riešení. Rada Európskej únie nenašla jednotný postoj a tak si hodiny prekladáme naďalej.

Už v roku 2018 sa uskutočnila verejná konzultácia, do ktorej sa zapojilo viac ako 4,6 milióna Európanov. Až 84 percent z nich bolo za zrušenie prekladania hodín. Napriek jasnej vôli verejnosti sa zatiaľ nič nezmenilo. Každá krajina by totiž musela samostatne rozhodnúť, či si ponechá letný alebo zimný čas.

Otázka, dokedy si budeme dvakrát ročne prestavovať hodiny, zostáva otvorená. Európska únia sa zatiaľ nedohodla, a preto nás zmena čaká aj v roku 2026. Kým sa tak stane, môžeme si aspoň užiť, že koncom októbra budeme mať o hodinu spánku viac. A keď sa vonku zotmie skôr, možno je to len pozvanie na dlhšie večery doma, pri čaji, filme alebo dobrej knihe.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Príbeh losa Emila má nečakaný zvrat: Zviera, ktorého osud sledujú tisíce ľudí, sa nečakane stratilo.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac