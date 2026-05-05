Karin Majtánová uvádzala oslavy Smeru na 1. mája: STVR reaguje, bolo to bez jej vedomia a dovolenia

Moderátorka Karin Majtánová vystúpila na prvomájových oslavách strany Smer, kde uvádzala program. Jej účasť vyvolala reakciu verejnoprávnej televízie, ktorá tvrdí, že o jej vystúpení nebola vopred informovaná.
Na situáciu upozornil Denník N, podľa ktorého STVR považuje takúto aktivitu za nezlučiteľnú s pravidlami aj etickým kódexom. Inštitúcia zdôraznila, že vystupovanie jej moderátorov na politických mítingoch môže narušiť dôveryhodnosť verejnoprávneho média.
STVR sa dištancuje, chystá opatrenia
Verejnoprávny telerozhlas reagoval oficiálnym stanoviskom. „STVR nebola vopred informovaná o súkromnej pracovnej aktivite moderátorky. Účasť moderátora alebo redaktora STVR na politickom mítingu akejkoľvek politickej strany považujeme za nevhodnú a nezlučiteľnú s etickým kódexom STVR,“ uviedla inštitúcia pre Denník N.
Hovorkyňa zároveň potvrdila, že vedenie plánuje prijať konkrétne opatrenia, aby sa podobné situácie neopakovali. Karin Majtánová pritom v STVR moderuje reláciu Dámsky klub.
Premiér spustil kampaň ostrým výrokom
Podujatie v Bánovciach nad Bebravou bolo zároveň štartom predvolebnej kampane strany Smer. Premiér počas vystúpenia použil aj expresívne slová. „Do psej matere, vyhráme tie voľby v roku 2027, aj keby ich šľak trafil!“ vyhlásil pred davom.
Atmosféra na pódiu bola uvoľnená, zazneli aj ľudové piesne. Majtánová sa zapojila do spevu skladby Na Kráľovej holi spolu s predstaviteľmi strany. Po jej skončení Fico odkázal publiku: „Všetkých vás ľúbime.“ Záver podujatia priniesol moment, ktorý sa rýchlo rozšíril aj na sociálnych sieťach. Premiér vyzval mužov v publiku, aby pobozkali najbližšiu ženu. Následne reagovala aj moderátorka. „Pán premiér, a nie som náhodou ja najbližšie teraz?“ opýtala sa Majtánová. Fico ju následne pobozkal priamo na pódiu.
Ľuďom práce treba prejavovať elementárnu slušnosť a rešpekt. Vo svojom prejave na prvomájových oslavách v rámci Dňa sociálnej demokracie v Bánovciach nad Bebravou to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Podľa jeho slov treba ľuďom na Slovensku viac pripomínať prínos robotníkov pre národné bohatstvo.
„Bez ľudí, ktorí robia na stavbách, na diaľniciach a ktorí tvoria hodnoty, by táto krajina nemohla existovať. Naopak, musíme podstatne viac pripomínať príspevok týchto ľudí, pokiaľ ide o tvorbu národného bohatstva. Nemôže byť každý influencer a škeriť sa do kamery. Potrebujeme aj ľudí, ktorí v tejto krajine budú jednoducho niečo robiť. Veľká česť a úcta každému, kto pracuje,“ vyhlásil Fico.
