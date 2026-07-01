SHMÚ sprísnil výstrahy. Na väčšine Slovenska platí druhý stupeň, vietor môže dosiahnuť až 110 km/h

Po niekoľkých dňoch, počas ktorých Slovensko zažívalo jedny z najväčších horúčav vo svojej histórii, prichádza výrazný zlom. Dnes síce teploty ešte na mnohých miestach vystúpia nad hranicu 35 °C, no bude to posledný takýto deň. Len pred pár hodinami meteorológovia varovali pred búrkami, teraz už platí druhý stupeň. Slovensko tak ide z extrému do extrému a najbližšie hodiny môžu mnohým obyvateľom spôsobiť škody na majetku. Pozor by si však mali dávať aj na seba a svoje domáce zvieratá.
Na väčšine územia Slovenska platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Týka sa celého Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Rovnako väčšiny Trnavského a Bratislavského kraja a niektorých okresov Prešovského a Nitrianskeho kraja. Vo zvyšných okresoch platí prvý stupeň výstrahy. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe. Upozorňuje aj na hrozbu prívalových povodní v niektorých okresoch.
Územia, kde platí výstraha prvého stupňa
Prvostupňová výstraha pred búrkami platí v celom Košickom kraji a v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa a Senec. V daných oblastiach môže spadnúť 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu, fúkať nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a vyskytnúť sa môžu aj krúpy. V ostatných okresoch platí druhý stupeň výstrahy. Tu môže búrky sprevádzať lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpy.
Okresy, kde platí výstraha druhého stupňa
SHMÚ varuje, že búrky môžu spôsobiť materiálne škody a predstavujú aj veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Môžu byť zároveň obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Ústav vydal aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa. Druhý stupeň platí v okresoch Trebišov a Prievidza. Prvý stupeň sa týka okresov Bytča, Dolný Kubín, Humenné, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo, Považská Bystrica, Púchov, Senec, Snina, Topoľčany, Trenčín, Čadca a Žilina.
Ako minimalizovať škody počas búrok
Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti informuje, ako minimalizovať škody počas silných búrok. Odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. Postarať sa treba aj o domáce zvieratá.
V prípade zasiahnutia búrkou vonku radí SČK verejnosti čo najrýchlejšie sa schovať do interiéru alebo do auta. „Chráňte si hlavu a kráčajte s tvárou otočenou k vetru – tak včas zbadáte prípadné letiace predmety,“ zdôrazňuje. Ak sa človek nachádza na otvorenom priestranstve, mal by podľa organizácie vyhľadať priehlbinu v zemi a schúliť sa do klbka.
Nesmiete stáť pri oknách
V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. „V hustej mestskej zástavbe sa sila vetra zvyšuje s nadmorskou výškou. Vo výškových budovách je preto najbezpečnejšie zostávať medzi druhým a desiatym poschodím,“ dopĺňa SČK.
Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. „Môžu fungovať ako veterné tunely, ktoré zrýchľujú a koncentrujú vietor. Neposkytujú ani dostatočnú ochranu pred lietajúcimi predmetmi,“ vysvetľuje.
Čo robiť počas povodní, záplav a prípadnej evakuácie
Pokyny pre obyvateľstvo v prípade nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru má na stránke zverejnené aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
- Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
- Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
- Uzamknite byt.
- Skontrolujte, či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
- V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
- Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
- Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
- Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
- Vždy zachovávajte rozvahu!
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