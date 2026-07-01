SHMÚ sprísnil výstrahy. Na väčšine Slovenska platí druhý stupeň, vietor môže dosiahnuť až 110 km/h

Búrky a povodne

Foto: TASR – Lukáš Mužla / Pexels

Dana Kleinová
TASR
Nina Malovcová
Pod most sa neskrývajte, v paneláku choďte nižšie. Odborníci radia, ako prežiť nebezpečné búrky.

Po niekoľkých dňoch, počas ktorých Slovensko zažívalo jedny z najväčších horúčav vo svojej histórii, prichádza výrazný zlom. Dnes síce teploty ešte na mnohých miestach vystúpia nad hranicu 35 °C, no bude to posledný takýto deň. Len pred pár hodinami meteorológovia varovali pred búrkami, teraz už platí druhý stupeň. Slovensko tak ide z extrému do extrému a najbližšie hodiny môžu mnohým obyvateľom spôsobiť škody na majetku. Pozor by si však mali dávať aj na seba a svoje domáce zvieratá.

Na väčšine územia Slovenska platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Týka sa celého Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Rovnako väčšiny Trnavského a Bratislavského kraja a niektorých okresov Prešovského a Nitrianskeho kraja. Vo zvyšných okresoch platí prvý stupeň výstrahy. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe. Upozorňuje aj na hrozbu prívalových povodní v niektorých okresoch.

Obloha plná bleskov počas búrky
Ilustračná foto: Needpix

Územia, kde platí výstraha prvého stupňa

Prvostupňová výstraha pred búrkami platí v celom Košickom kraji a v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa a Senec. V daných oblastiach môže spadnúť 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu, fúkať nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a vyskytnúť sa môžu aj krúpy. V ostatných okresoch platí druhý stupeň výstrahy. Tu môže búrky sprevádzať lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpy.

Okresy, kde platí výstraha druhého stupňa

SHMÚ varuje, že búrky môžu spôsobiť materiálne škody a predstavujú aj veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Môžu byť zároveň obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Ústav vydal aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa. Druhý stupeň platí v okresoch Trebišov a Prievidza. Prvý stupeň sa týka okresov Bytča, Dolný Kubín, Humenné, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo, Považská Bystrica, Púchov, Senec, Snina, Topoľčany, Trenčín, Čadca a Žilina.

Vyvrátený strom po búrke v obci Slovenský Grob v okrese Pezinok
Ilustračné foto: TASR/Martin Baumann

Ako minimalizovať škody počas búrok

Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti informuje, ako minimalizovať škody počas silných búrok. Odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. Postarať sa treba aj o domáce zvieratá.

V prípade zasiahnutia búrkou vonku radí SČK verejnosti čo najrýchlejšie sa schovať do interiéru alebo do auta. „Chráňte si hlavu a kráčajte s tvárou otočenou k vetru – tak včas zbadáte prípadné letiace predmety,“ zdôrazňuje. Ak sa človek nachádza na otvorenom priestranstve, mal by podľa organizácie vyhľadať priehlbinu v zemi a schúliť sa do klbka.

Nesmiete stáť pri oknách

V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. „V hustej mestskej zástavbe sa sila vetra zvyšuje s nadmorskou výškou. Vo výškových budovách je preto najbezpečnejšie zostávať medzi druhým a desiatym poschodím,“ dopĺňa SČK.

Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. „Môžu fungovať ako veterné tunely, ktoré zrýchľujú a koncentrujú vietor. Neposkytujú ani dostatočnú ochranu pred lietajúcimi predmetmi,“ vysvetľuje.

Čo robiť počas povodní, záplav a prípadnej evakuácie

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru má na stránke zverejnené aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

  1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
  2.  Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
  3. Uzamknite byt.
  4. Skontrolujte, či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
  5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
  6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
  7. Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
  8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
  9. Vždy zachovávajte rozvahu!
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