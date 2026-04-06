Úprimné slová známej herečky: Karin Haydu má s dcérou vzťah, aký by chcela každá mama

Foto: Instagram (karinhaydu)

Frederika Lyžičiar
Majú vzťah aký im môže nejedna matka s dcérou iba závidieť.

Vzťah medzi rodičom a dieťaťom sa počas rokov prirodzene mení a dozrieva. Niekedy sa z neho stane niečo oveľa hlbšie – priateľstvo, ktoré stojí na vzájomnej dôvere a blízkosti.

Z malej Vanesy je dnes sebavedomá mladá žena, ktorá si kráča vlastnou cestou a postupne si buduje svoju budúcnosť. Hoci vyrastala po boku známej mamy, rozhodla sa pre smer, ktorý nemá s herectvom veľa spoločné, a ich blízky vzťah to nijako neovplyvnilo. Herečka Karin Haydu pre denník Nový čas otvorene porozprávala o tom, aký vzťah má so svojou jedinou dcérou.

 

Vybrala si inú cestu

Napriek tomu, že by sa ponúkalo pokračovanie v hereckej tradícii, Vanesa sa rozhodla inak. Dala prednosť štúdiu, ktoré s umeleckým prostredím nesúvisí, a herectvo si necháva skôr ako príjemné spestrenie. „Vaneska už je dospelá slečna, študuje na vysokej škole, študuje úplne iný odbor, ako je umelecký alebo teda herectvo. Má to ako hobby, občas si však odbieha účinkovať do seriálov,“ prezradila Karin o svojej dcére.

 

Herectvo tak zostáva skôr okrajovou súčasťou jej života, ku ktorej sa vracia len príležitostne.

Vzťah, ktorý prerástol do priateľstva

Karin Haydu hovorí o svojej dcére s veľkou nehou, ale aj rešpektom. Ich vzťah už dávno nie je len o rodičovskej autorite – dnes v ňom zohráva významnú rolu aj priateľstvo.

 

„Je to veľmi slušné, hodnotovo upratané dievča, je aj veľmi vtipná, takže my sa spolu veľa nasmejeme. Ja som si vlastne porodila kamarátku, takže ja som za ňu veľmi vďačná,“ vyjadrila sa. Spoločné chvíle si užívajú prirodzene, bez napätia, s humorom a vzájomným pochopením.

