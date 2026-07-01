Od začiatku prázdnin platia v doprave na východe nové pravidlá. Deti budú jazdiť lacnejšie či zadarmo

Od začiatku letných prázdnin sa mení tarifa IDS Východ, ktorú uplatňujú všetci zmluvní dopravcovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) – Arriva Michalovce, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Dieťa vo veku do šesť rokov už nebude v regionálnej autobusovej doprave prepravované za polovičné cestovné, ale za evidenčné cestovné vo výške nula eur a zároveň sa ruší 50-percentná zľava pre sprievodcu dieťaťa do šesť rokov,“ uviedla Jeleňová.
Zjednoduší sa tarifná integrácia so železnicami aj dopravnými podnikmi
Uvedenou zmenou sa podľa nej odstraňuje nesúlad medzi platnými zľavami v regionálnej autobusovej a železničnej doprave, resp. mestských dopravách, čím sa zjednoduší tarifná integrácia so Železničnou spoločnosťou Slovensko v tomto roku a plánovaná tarifná integrácia s Dopravným podnikom mesta Košice a Dopravným podnikom mesta Prešov v nasledujúcom roku.
Zároveň dochádza aj k zvýšeniu veku pre získanie nároku na zľavnené cestovné pre deti, a to zo 16. roku veku na vyššiu hranicu – do 18. roku veku.
„Preto platí, že pri uplatňovaní víkendového rodinného cestovného dieťa vo veku do šesť rokov cestuje za evidenčné nulové cestovné a jeho rodič len za jedno euro, a to bez ohľadu na dĺžku autobusového spoja,“ povedala Jeleňová a doplnila, že navyše od stredy už môžu s rodičmi počas víkendov cestovať za jedno euro aj ich deti vo veku do 18 rokov.
Nový systém integrovaného cestovného lístka
To však nie je jediná zmena, na ktorú sa musia cestujúci od leta pripraviť. Cestovanie verejnou dopravou na Slovensku sa po rokoch sľubov a viacerých neúspešných pokusov mení od základov. Ľudia, ktorí pri jednej ceste kombinujú vlak, regionálny autobus či mestskú dopravu, sa totiž doteraz často stretávali s nutnosťou kupovať viacero lístkov v rôznych aplikáciách alebo priamo u jednotlivých dopravcov. Prestupy medzi spojmi tak často znamenali aj prestupy medzi systémami predaja cestovných lístkov.
Od júla má byť tento problém minulosťou. Slovensko spúšťa nový systém integrovaného cestovného lístka, ktorý umožní cestujúcim naplánovať si celú trasu a zároveň si na jednom mieste kúpiť všetky potrebné lístky bez ohľadu na to, koľko dopravcov počas cesty využijú. Ambíciou projektu je výrazne zjednodušiť cestovanie verejnou dopravou a odstrániť komplikácie, s ktorými sa cestujúci stretávajú už celé roky.
Nová aplikácia však nebude slúžiť iba na nákup cestovných lístkov. Používatelia v nej nájdu aj aktuálnu polohu spojov, informácie o meškaní či možnosti vybavovania reklamácií. V ďalších mesiacoch pribudnú aj funkcie, ktoré sú dnes bežné najmä v zahraničí, vrátane automatického výpočtu najvýhodnejšieho cestovného.
Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia Ministerstva dopravy (MD) SR a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil 11,85 milióna eur bez DPH, pričom jeho päťročná prevádzka bude stáť ďalších 11,77 milióna eur bez DPH.
Aplikácia umožní sledovať spoje aj riešiť reklamácie
Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Priamo v aplikácii cestujúcim pomôže aj chatbot na báze umelej inteligencie, ktorý využíva štátnu IT infraštruktúru. K dispozícii však bude aj klasické call centrum a e-mailová podpora. Okrem aplikácie sú funkcie dostupné aj na webe.
Systém v júli začne so základnými funkciami, počas leta postupne pribudnú ďalšie ako napríklad možnosť „Pay as you go“ v niektorých MHD, podpora smart hodiniek alebo načítanie dopravných kariet, ktoré sa budú zohľadňovať pri výpočte ceny lístka. V septembri majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo akceptácia študentských kariet.
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