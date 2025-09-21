Kamenický prezradil, že paušálne náhrady si po poslancoch zmrazí aj vláda. Podľa Šimečku to nestačí

Foto: TASR - Martin Baumann

Zuzana Veslíková
TASR
Kamenický odmietol obvinenia opozície, že vláda stále nevie, ako bude šetriť na vlastných výdavkoch.

Okrem poslancov Národnej rady (NR) SR si svoje paušálne náhrady zmrazí v rámci konsolidácie verejných financií aj vláda. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že vláda mala svoje príjmy znížiť a zmrazenie nestačí.

„Zmrazíme si paušálne výdavky ako ministri. Už je na tom dohoda,“ povedal Kamenický s tým, že na tomto kroku sa dohodli aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Podobne už ohlásili v uplynulom týždni zmrazenie paušálnych náhrad aj poslanci NR SR. Tí budú mať po zvýšení dane zo mzdy mesačne na výplatnej páske o 220 eur menej.

Podľa Šimečku to ale nestačí

„Oni si, vediac, že ideme do ťažkých ekonomických časov, vediac, že treba konsolidovať a že to bude bolieť, oni si zdvojnásobia paušálne náhrady, tým pádom platy. Čiže majú ich dvojnásobné a teraz nám povedia, že no tak my si ich zmrazíme na tej dvojnásobnej výške, čiže všetci ostatní budú trpieť, živnostníci budú pracovať viac, zamestnanci budú pracovať viac, ale ministri si ponechajú svoje dvojnásobné platy, akurát si ich teda zmrazia,“ reagoval.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Politici sa v diskusii venovali najmä konsolidácii. Kamenický zopakoval, že konsolidovať musí vláda pre zlý stav verejných financií predchádzajúcich kabinetov a pre legislatívnu smršť zákonov, ktoré prijal parlament pre voľbami v roku 2023. Šimečka oponoval, že vtedy opoziční poslanci Smeru-SD niektoré zákony sami podporili a pokiaľ s nimi nie sú stotožnení, mali ich už v roku 2024 po prevzatí vlády zrušiť. Zároveň upozornil, že po rokoch konsolidácie je deficit štátneho rozpočtu stále na rovnakej úrovni.

Kamenický odmietol obvinenia opozície, že vláda stále nevie, ako bude šetriť na vlastných výdavkoch. Spresnil, že bez presných údajov o úsporách na jednotlivých ministerstvách by nemohol pripraviť štátny rozpočet na rok 2026. Ten musí byť podaný do parlamentu ešte v októbri, aby sa vláda vyhla sankciám vyplývajúcim z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V druhej polovici novembra totiž uplynie dvojročný odklad sankcií pre novú vládu vyplývajúci zo zákona a rezort financií by musel pripraviť vyrovnaný rozpočet.

Z balíka 2,7 miliardy eur, ktoré musí vláda v budúcom roku konsolidovať, je podľa Kamenického 1,3 miliardy eur na strane vlády. V tejto sume je ale zarátaná úspora v mestách, obciach a vo vyšších územných celkoch vo výške 130 miliónov eur a energopomoc pre obyvateľstvo vo výške 450 miliónov eur. Úsporou je podľa ministra to, že na kompenzáciu vysokých cien energií využije vláda eurofondy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šimečka sa pustil do Fica: Celý život žije zo štátu, vlastní byty, vilu aj luxusné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac