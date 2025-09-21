Šimečka sa pustil do Fica: Celý život žije zo štátu, vlastní byty, vilu aj luxusné hodinky, a napriek tomu šikanuje moju mamu

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) žije celý život zo štátnych peňazí. Vyhlásil to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Z tohto dôvodu nemá podľa neho strana Smer-SD čo rozprávať o jeho matke a o dotáciách, ktoré prijala od štátu.
„Má byt, ktorý nevie vysvetliť, ako kúpil, má vilu nikde v Chorvátsku, drahé hodinky. Oni idú niečo hovoriť mne?“ spýtal sa Šimečka. „Kupujú si haciendy a idú niečo hovoriť mne, že moja rodina, moja mama,“ doplnil šéf progresívcov.
Dotácie a obvinenia voči matke
Šimečka zároveň skonštatoval, že keď sa ukáže, že v dotáciách prijatých jeho matkou je nejaký účtovný problém, ona to zaplatí. Keby pritom existovalo podozrenie z trestnej činnosti, nehovoril by o tom podľa Šimečku Fico na tlačovej konferencii, ale orgány by konali.
„Tam nič nie je a premiér to využil, aby verejne šikanoval moju rodinu,“ doplnil Šimečka. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v tejto súvislosti vyhlásil, že jeho strana bude pokračovať v tlačových konferenciách o Šimečkovej rodine.
Kamenický hovorí o podvodoch
„Pán Šimečka je líder najväčšej opozičnej strany a toto je škandál ako hrom,“ skonštatoval minister s tým, že existuje exekúcia Európskej komisie v hodnote 113-tisíc eur voči Šimečkovej matke. „Ak tu niekto urobil nejaký podvod, že si niečo trikrát vyfaktúroval, tak toto ako máme nazvať?“ spýtal sa Kamenický. V celej veci sú podľa Kamenického identifikované štyri druhy podvodov. „Urobte si test Ficom,“ dodal minister financií.
