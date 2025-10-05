Kaliňák sa objavil na Ukrajine, Fico vysvetlil prečo: Jeho cesta je súčasťou budúcich plánov

Foto: SITA (Úrad vlády SR)

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Šéf slovenského vládneho kabinetu to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii v Prešove.

Premiér Robert Fico vníma nedeľnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach. Šéf slovenského vládneho kabinetu to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii v Prešove.

„Povedali sme si, že niektorí ministri sa ešte pred rokovaním tejto vlády musia bilaterálne stretnúť. Ja vnímam návštevu pána podpredsedu vlády ako súčasť prípravy vlády, ktorá bude 17. októbra v Michalovciach. Nič iné, nič zvláštne,“ zdôraznil Fico. Kaliňák ozrejmil, že o svojich pracovných cestách nikdy neinformuje dopredu.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Výbuch a horiace vozne: Ruský dron zasiahol vlak smerujúci do Kyjeva, zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí
2.
Boje neutíchajú: Ruské útoky poškodili energetiku na severe Ukrajiny, Kyjev odpovedal úderom na ropné zariadenie
3.
Rusko pred zimou masívne útočí: V noci cielilo na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, tá sa zásobí plynom
Zobraziť všetky články (1299)
Foto: SITA/AP

Minister obrany prisľúbil informácie po návrate

„Určite vás budem informovať následne,“ podotkol minister. Fico zároveň na tlačovej konferencii avizoval aj úmysel zvolať samostatné rokovanie vlády, pokiaľ ide o projekt výstavby baterkárne v Šuranoch (okres Nové Zámky). „Potom budú ďalšie stretnutia vlád na miestach, ktoré sú z hľadiska investičného rozvoja tejto krajiny dôležité,“ doplnil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Auto sa zrútilo do priepasti: Cestu pri Banskej Štiavnici poznačila tragédia. Vodič aj spolujazdec zahynuli…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac