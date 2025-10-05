Auto sa zrútilo do priepasti: Cestu pri Banskej Štiavnici poznačila tragédia. Vodič aj spolujazdec zahynuli na mieste

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Auto sa zrútilo strmým zrázom.

K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi obcami Jalná a Močiar v okrese Banská Štiavnica. Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili.

Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia. „Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedla polícia.

Prebieha vyšetrovanie

Do vyšetrovania pribrala znalcov z odboru súdneho lekárstva a z odboru dopravy. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

