Natália Glosíková odhalila zákulisie spolupráce: Tréningy s Mokrým majú vlastné pravidlá a klasika tu neplatí

Do centra pozornosti sa dostáva zaujímavá tanečná dvojica, ktorá púta nielen svojím talentom, ale aj netradičným prístupom k príprave.
Ich spolupráca ukazuje, že cesta k úspechu nemusí viesť len podľa zaužívaných pravidiel. Dvojica, ktorá zaujala nielen výrazným talentom, ale aj energiou na parkete, poodhalila zákulisie svojich príprav.
Ako vyšlo najavo, spolupráca medzi nimi je síce mimoriadne tvorivá, no zároveň aj náročná na flexibilitu a prispôsobenie sa. Pre Topky to prezradila tanečnica Natália Glosíková a Juraj Mokrý.
Talent, ktorý sa nedá prehliadnuť
Natália Glosíková otvorene priznala, že Juraj Mokrý patrí medzi výnimočné osobnosti, ktoré sa na parkete nevidia každý deň. Jeho schopnosti presahujú rámec klasického tanečného nadania.
„On má všestranný talent, veľmi nemá rád, keď ho chválim… Ale to, že má pohybový talent, vieme všetci. Tanec má v krvi, má dar od Boha, ale nemá ho len na tanec. Je vidno, že je obrovský umelec,“ prehovorila Natália.
Podľa jej slov je práve jeho umelecká komplexnosť tým, čo robí ich vystúpenia výnimočnými, no súčasne kladie vysoké nároky na samotnú prípravu.
