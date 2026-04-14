Jedno jedlo ho stojí 30 centov. Slovák sa podelil o svoj jedálniček lacnej stravy

Súčasná doba je finančne náročná, preto sa mnohí snažia šetriť všade, kde sa dá. Bohužiaľ, často je to aj na potravinách. No zdravie máme len jedno a naše telo na správne fungovanie potrebuje pestrý jedálniček. Slováci sa neznámeho muža pokúsili presvedčiť o tom, že šetriť na jedle automaticky neznamená jesť nekvalitne.
Jedno jedlo ho stojí 30 centov
Na populárnom slovenskom online fóre sa začiatkom apríla objavil príspevok od používateľa s prezývkou „Fantastic-Tune-62“, v ktorom sa muž priznal, že si zle prepočítal financie na tento mesiac, preto musí začať šetriť.
Rozhodol sa, že peniaze ušetrí na potravinách, pretože na Veľkú noc vraj zjedol veľa šunky, klobás a vajec. Tvrdí, že vďaka tomu má dostatočnú rezervu bielkovín do konca mesiaca. Jeho plánovaný jedálniček má byť zložený z chrumiek za 30 centov, zo suchých rožkov s horčicou, a aby mal aj nejakú zdravú potravinu, tak údajne raz za čas zje aj cibuľu. Pýta sa však ľudí, či na takejto strave z hľadiska nutričných hodnôt prežije do konca mesiaca.
Odporúčajú mu radšej jesť zemiaky, ryžu a strukoviny
Ľudia v komentároch mu okamžite začali dávať praktické tipy a rady, ako môže ušetriť peniaze na potravinách a zároveň jesť aj o čosi nutrične vyváženejšie jedlá, ako chrumky a rožky. Radia mu jesť ryžu, zemiaky, vajcia, ovsené vločky a strukoviny, ako fazuľu a šošovicu. Odporúčajú mu tiež uvariť si polievku z mrazenej zeleniny na celý týždeň.
„Osobne by som namiesto chrumiek a rožkov zainvestovala skôr do ryže (1 kg je do 2 € a máš 10 porcií), strukovín (šošovica/cícer/fazuľa stoja do 1 € na 1 kg a máš z toho tiež 10 porcií), ovsených vločiek (zaplatíš okolo 1 € a máš 20 porcií),“ uvádza sa v jednom z mnohých komentárov.
Jedálniček by však mal vyzerať celkom inak
Viacerí komentujúci ho však upozornili, že ľudské telo neukladá bielkoviny do zásoby. Zároveň dodali, že chrumky a rožky sú suchá strava, ktorá mu vie spôsobiť tráviace ťažkosti. S čím by určite súhlasili aj odborníci.
Ako nám v našom rozhovore vysvetlil gastroenterológ Ladislav Kužela: „Treba si uvedomiť, že nekŕmime len seba, ale aj svojich “črevných kamarátov” (črevný mikrobióm), ktorých potešíme dúhou na tanieri.“
Podľa gastroenterológa by sme si preto každý deň mali položiť tieto otázky: Koľko porcií zeleniny som dnes zjedol? Koľko kusov ovocia a koľko celozrnných produktov? Pretože za jeden týždeň by sme mali zjesť minimálne 30 rôznych druhov ovocia a zeleniny, počítajú sa však aj semiačka, orechy, koreniny a bylinky. „Čiže stačí, keď si posypete jedlo viacerými druhmi orechov, byliniek a už máte číslo 30 a viac, čiže niet sa čoho báť,“ dodal.
Zároveň zdôraznil, že by sme mali myslieť na to, že kvalita jedálnička je dôležitejšia než kalorický príjem.
Dôležitá však nie je len vláknina, ale aj bielkoviny, sacharidy a zdravé tuky, ktoré by tiež mali byť súčasťou jedálnička každého človeka, čo nám potvrdili aj nutričná špecialistka Judita Tkáčová a fitnes trénerka Michaela Kanuščáková.
Na záver teda platí, že šetrenie na potravinách nemusí a nemalo by ísť na úkor zdravia. Stačí sa zamerať na pestrosť, kvalitu základných surovín a rozumné kombinovanie potravín, ktoré telu dodajú všetky dôležité živiny a zároveň nezruinujú našu peňaženku.
Nahlásiť chybu v článku