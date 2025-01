Ak chcete schudnúť či nabrať svalovú hmotu, spravte toto: Odborníčka radí, ako si udržať motiváciu počas celého roka

Dávate si novoročné predsavzatia? Možno medzi ne patrí aj záväzok začať cvičiť, zdravo jesť, alebo schudnúť. Často však toto odhodlanie nevydrží dlhšie ako niekoľko týždňov. Ako z toho spraviť trvalú zmenu, ktorá pretrvá celý rok?

Fitnes trénerka radí, aby sme si na začiatku nastavili realistické ciele. „Mnoho ľudí očakáva veľké výsledky príliš rýchlo. Ak ste sa roky zanedbávali, nemôžete očakávať, že to zmeníte za mesiac. Začnite jednoducho, napríklad dvoma tréningami týždenne a postupne pridávajte prechádzky alebo iné pohybové aktivity,“ povedala pre interez Michaela Vagaši Kanuščáková.

Ako začať?

Motivácia je kľúčová, no nemala by byť jediným hnacím motorom, dôležitejšia je disciplína. „Tá eufória tu dlho s nami nebude. Podstatné je budovať si návyky. Mať naozaj dostatočné dôvody, prečo to robiť, a ísť, aj keď sa mi práve nechce. Ani zuby si neumývame, pretože nás to baví, alebo len vtedy, keď sa nám práve chce a máme čas,“ zdôraznila Vagaši Kanuščáková.

Aby sme dosiahli dlhodobé výsledky, je dôležité začať s malými a udržateľnými zmenami. Napríklad si môžeme do práce zobrať tašku s vecami na cvičenie a po práci rovno zamieriť do fitnescentra. Ak nám to pomôže, môžeme skúsiť skupinové tréningy. V prípade, že nám vyhovuje individuálny prístup, skvelé je dohodnúť si osobného trénera, pretože záväzok, že nás niekto čaká, môže zvýšiť šancu, že nevynecháme tréning.

Zároveň pridajme prechádzky aspoň 2 – 3 krát týždenne v svižnom tempe. Neskôr môžeme zahrnúť aj aeróbne aktivity, ako sú beh alebo jazda na bicykli. Ak však máme obmedzený čas, ideálnou alternatívou je zadovážiť si domov trenažér a cvičiť pred prácou alebo počas večerného relaxu pri televízii.

Nezabúdajme ani na kvalitné stravovanie

Zdravá strava by mala byť neoddeliteľnou súčasťou nového životného štýlu. „Nezakazujte si všetko naraz. Skúste pridať do jedálnička viac zeleniny, ovocia a bielkovín. Postupne si vytvoríte zdravšie stravovacie návyky bez pocitu frustrácie. Samozrejme, nevyhýbajte sa kvalitným tukom či sacharidom, aj tie majú veľký význam v jedálničku, a ak si ich budeme odopierať, o to viac si ich naše telo bude pýtať. Popri takejto strave ani občasná čokoládka nebude tabu,“ radí fitnes trénerka.

Najdôležitejšie však je začať hneď a nečakať na „ten správny moment“. Ako hovorí trénerka: „Možnosti pohybu sú všade, len ich cez svoje staré návyky nevidíme. Jednoducho začnite. Nečakajte na ďalší nový rok.“