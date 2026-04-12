Kristína a Juraj porovnali ceny potravín na Slovensku a na Islande. Jeden sortiment je v našich obchodoch pestrejší

Foto: Screen Instagram (@islandofili)

Klaudia Oselská
Na Islande zaplatili za rovnaký nákup o 27 eur viac ako na Slovensku.

Island je nádherná krajina, ktorá je pre mnohých cestovateľským snom. No dokáže poriadne potrápiť peňaženky. Mladý slovenský pár, ktorý si tu vybudoval svoj druhý domov, odhalil, o koľko sú potraviny na Islande drahšie ako u nás na Slovensku. 

Nedávno sme sa rozprávali s Kristínou a Jurajom, ktorí pochádzajú zo Slovenska, ale už niekoľko rokov žijú na Islande. V našom rozhovore nám prezradili, prečo tejto drsnej, no nádhernej krajine podľahli. Tentoraz nám však odhalili, koľko stoja potraviny na Islande a aká je ich kvalita.

Kristína a Juraj tvrdia, že často dostávajú otázku, aké drahé sú bežné potraviny na Islande. Preto sa rozhodli porovnať ceny Island vs Slovensko a zároveň k tomu natočili aj video, o ktoré sa podelili na svojom instagramovom profile pod prezývkou islandofili.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína & Juraj | Island inak (@islandofili)

Ich nákupný zoznam bol skutočne pestrý

Obsahoval až 14 položiek, pričom zahŕňal mliečne výrobky, pečivo, mäso, zeleninu a ovocie, nápoje a dokonca aj sladkosti. Napríklad za 10 vajec na Islande zaplatili 4,77 € a na Slovensku 3,99 €, kilogram jazmínovej ryže ich na Islande vyšiel na 4,30 € a na Slovensku na 3,56 €.

Najväčšie cenové rozdiely boli pri kúpe cherry paradajok, ktoré na Islande stoja až 4,79 € a na Slovensku 1,95 €. Ľadový šalát bol na tom podobne – kým na Islande vás jeden kus vyjde na 3,49 €, na Slovensku 1,39 €, chlieb na Islande stojí 5,45 € a na Slovensku 1,99 €.

Mäso na Islande je poriadne drahé

Najvýraznejší rozdiel v cenách potravín Island vs Slovensko je pri kúpe mäsa. Na Islande totiž kilogram kuracích pŕs stojí až 16,45 €, pričom na Slovensku 5,37 €.

Foto: Screen Instagram (@islandofili)

No niektoré potraviny vyšli Kristínu a Juraja drahšie na Slovensku, napríklad u nás za maslo zaplatili 3,99 € a na Islande 3,14 €, rovnako drahšia je na Slovensku aj Coca-Cola, a to o 0,57 € a talianska káva o 0,43 €.

Na Islande zaplatili za rovnaký nákup o 27 € viac

Konečná suma ich nákupu bola na Slovensku 45 € a na Islande až 72 €. Za rovnaké suroviny tak na Islande zaplatili o 27 € viac.

Treba však podotknúť, že platy na Islande sú oveľa vyššie ako na Slovensku. Zároveň musíme brať do úvahy aj fakt, že Island je ostrovný štát, preto je tam dovoz potravín zo zahraničia drahší.

Foto: Screen Instagram (@islandofili)

No okrem ceny potravín je dôležitá aj ich kvalita. Kristína a Juraj tvrdia, že kvalita potravín na Islande je veľmi dobrá. „Najmä mäso, napríklad kuracie či jahňacina, je na vysokej úrovni, čo sa však odráža aj na cene. Výborné sú aj ryby a morské plody, čo je vzhľadom na ostrovnú polohu a silné postavenie rybolovu úplne prirodzené,“ povedali pre interez Kristína a Juraj.

Zároveň nám prezradili, že výber zeleniny a ovocia je na Slovensku pestrejší, najmä čo sa týka sezónnych produktov. „Nič sa nevyrovná letnému ovociu a zelenine. Na Islande si však vieme nájsť chutné a kvalitné alternatívy, či už dovážané, alebo pestované celoročne v skleníkoch vďaka geotermálnej energii.“

Dodali však, že ich príjemne prekvapila chuť masla na Islande. „Má trochu inú chuť než to slovenské, a úprimne, veľmi sme si ho obľúbili,“ prezradili na záver.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac