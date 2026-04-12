Kristína a Juraj porovnali ceny potravín na Slovensku a na Islande. Jeden sortiment je v našich obchodoch pestrejší

Island je nádherná krajina, ktorá je pre mnohých cestovateľským snom. No dokáže poriadne potrápiť peňaženky. Mladý slovenský pár, ktorý si tu vybudoval svoj druhý domov, odhalil, o koľko sú potraviny na Islande drahšie ako u nás na Slovensku.
Kristína a Juraj tvrdia, že často dostávajú otázku, aké drahé sú bežné potraviny na Islande. Preto sa rozhodli porovnať ceny Island vs Slovensko a zároveň k tomu natočili aj video, o ktoré sa podelili na svojom instagramovom profile pod prezývkou islandofili.
Ich nákupný zoznam bol skutočne pestrý
Obsahoval až 14 položiek, pričom zahŕňal mliečne výrobky, pečivo, mäso, zeleninu a ovocie, nápoje a dokonca aj sladkosti. Napríklad za 10 vajec na Islande zaplatili 4,77 € a na Slovensku 3,99 €, kilogram jazmínovej ryže ich na Islande vyšiel na 4,30 € a na Slovensku na 3,56 €.
Najväčšie cenové rozdiely boli pri kúpe cherry paradajok, ktoré na Islande stoja až 4,79 € a na Slovensku 1,95 €. Ľadový šalát bol na tom podobne – kým na Islande vás jeden kus vyjde na 3,49 €, na Slovensku 1,39 €, chlieb na Islande stojí 5,45 € a na Slovensku 1,99 €.
Mäso na Islande je poriadne drahé
Najvýraznejší rozdiel v cenách potravín Island vs Slovensko je pri kúpe mäsa. Na Islande totiž kilogram kuracích pŕs stojí až 16,45 €, pričom na Slovensku 5,37 €.
No niektoré potraviny vyšli Kristínu a Juraja drahšie na Slovensku, napríklad u nás za maslo zaplatili 3,99 € a na Islande 3,14 €, rovnako drahšia je na Slovensku aj Coca-Cola, a to o 0,57 € a talianska káva o 0,43 €.
Na Islande zaplatili za rovnaký nákup o 27 € viac
Konečná suma ich nákupu bola na Slovensku 45 € a na Islande až 72 €. Za rovnaké suroviny tak na Islande zaplatili o 27 € viac.
Treba však podotknúť, že platy na Islande sú oveľa vyššie ako na Slovensku. Zároveň musíme brať do úvahy aj fakt, že Island je ostrovný štát, preto je tam dovoz potravín zo zahraničia drahší.
No okrem ceny potravín je dôležitá aj ich kvalita. Kristína a Juraj tvrdia, že kvalita potravín na Islande je veľmi dobrá. „Najmä mäso, napríklad kuracie či jahňacina, je na vysokej úrovni, čo sa však odráža aj na cene. Výborné sú aj ryby a morské plody, čo je vzhľadom na ostrovnú polohu a silné postavenie rybolovu úplne prirodzené,“ povedali pre interez Kristína a Juraj.
Zároveň nám prezradili, že výber zeleniny a ovocia je na Slovensku pestrejší, najmä čo sa týka sezónnych produktov. „Nič sa nevyrovná letnému ovociu a zelenine. Na Islande si však vieme nájsť chutné a kvalitné alternatívy, či už dovážané, alebo pestované celoročne v skleníkoch vďaka geotermálnej energii.“
Dodali však, že ich príjemne prekvapila chuť masla na Islande. „Má trochu inú chuť než to slovenské, a úprimne, veľmi sme si ho obľúbili,“ prezradili na záver.
