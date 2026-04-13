Vek je len číslo: 61-ročná modelka českého pôvodu ukázala telo, ktoré nemá konkurenciu

Slávna modelka českého pôvodu potvrdila to, že skutočný pôvab nesúvisí s vekom, ale s tým, ako sa človek cíti vo vlastnej koži.
Pavlína Pořízková aj po šesťdesiatke prirodzene inšpiruje ženy k tomu, aby sa nebáli prijať samy seba bez ohľadu na čísla. Ako si všimol magazín super.cz, svoje 61. narodeniny oslávila v kontakte so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram.
Najskôr sa ukázala v plážovom outfite v bikinách, no výraznejší odkaz prišiel až potom. Upozornila na zhodu dátumu so sviatkom Národný deň zrelých žien, čím prepojila svoju oslavu s témou prijatia zrelosti, ktorej sa dlhodobo venuje.
Úspech, ktorý trvá desaťročia
Rodáčka z Prostějova patrí medzi najvýraznejšie osobnosti svetového modelingu. Už ako osemnásťročná sa objavila na titulke plavkového vydania magazínu Sports Illustrated, čím odštartovala kariéru, ktorá ju vyniesla medzi elitu.
Dnes však Pavlína oslovuje publikum iným spôsobom. Prostredníctvom sociálnych sietí sa pravidelne delí o motivačné videá a myšlienky, v ktorých presadzuje nielen body positivity, ale aj tzv. age positivity, teda prijatie samého seba bez ohľadu na vek.
