Jeden z najkontroverznejších podnikov z Na nože zatvoril svoje brány: Majiteľka predáva pozemok, už sa tu nenajete

Šou Na nože si získala v priebehu rokov mnoho priaznivcov a podnikom, ktorým Martin Novák pomáhal, ľudia zväčša držali palce. Žiaľ, ani šéfkuchár ale nerobí vždy zázraky a viaceré z biznisov už zatvorili svoje brány. Pridal sa k nim aj kontroverzný Bufet Jahodná.
Martin Novák bol mimoriadne znechutený
Bufet Jahodná to podľa webu Mediaboom napriek medializácii a snahám napokon neustál. Po odvysielaní druhej epizódy štvrtej série Na nože sme Bufet Jahodná pri Dunajskej Strede navštívili aj my.
Išli sme tam s obavami, keďže Martina Nováka znechutili okrem iného chýbajúce základné zásady hygieny. Vlasy mu stáli dupkom z myšacích výkalov, zo všadeprítomných múch, špiny či z potravín, ktoré by ste nechceli servírovať ani svojmu nepriateľovi. Podnik musel byť dokonca dočasne zatvorený, kým sa problém s hygienou nevyriešil.
Majiteľka počas návštevy prezradila, že má na Markízu ťažké srdce, pretože podnik vykreslila v príliš negatívnom svetle a opomenula to pozitívne. Obed, ktorý stál 14 eur pre dvoch ľudí, napokon celkom príjemne prekvapil.
Dnes sa tu už nenajete
Hoci majiteľka priznala, že podnik do relácie prihlásila za účelom reklamy, zdá sa, že to nepomohlo, podobne ako niekoľkým ďalším prevádzkam. Ako informuje web Mediaboom, Bufet Jahodná zavrel svoje brány už pred niekoľkými týždňami. V lete sa v ňom hostia ešte mohli najesť, no v súčasnosti je už situácia iná.
Podľa portálu sa majiteľka presunula do iného podniku v Galante. Informácie o zatvorení podniku potvrdila aj obec Jahodná. Majiteľka ponúka na predaj pozemok, ale aj schátraný domček v Jahodnej.
Nahlásiť chybu v článku