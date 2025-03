Boli sme v kontroverznom Bufete Jahodná z relácie Na nože: Báli sme sa tam ísť a očakávali katastrofu, no prekvapil nás

Kuchárska šou Na nože patrí medzi najúspešnejšie slovenské televízne projekty vo svojej kategórii. Aktuálne sa vysiela už štvrtá séria a my sme navštívili ďalší podnik, ktorý si pod patronát vzal šéfkuchár Martin Novák – Bufet Jahodná.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Hoci nejde o reštauráciu v pravom slova zmysle, ako je v relácii zvykom, ale skôr o akúsi jedáleň alebo motorest, po pozretí epizódy sme do podniku išli s takmer nulovými očakávaniami a s miernym strachom, že jedlo na nás zanechá isté žalúdočné následky.

Podnik, ktorého sme sa báli

Bufet Jahodná bol v druhej epizóde štvrtej série Na nože vykreslený ako kontroverzný a neschopný podnik, ktorý nedodržiava základné hygienické zásady a jedlo v ňom je, ako opisoval Martin, takmer nejedlé. V televízii sme videli špinu, myšie výkaly na policiach v sklade s potravinami, zafarbené knedle, či všade prítomné muchy. Vyzerá to ale, že majiteľka Klaudia sa zo svojich chýb poučila.

Keď sme pri podniku zaparkovali, jeho okolie na nás pôsobilo industriálnym dojmom. Koniec koncov, nachádza sa hneď vedľa hlavnej cesty, na konci obce Jahodná pri Dunajskej Strede, na hlavnom ťahu. Ide o jednoduchú stavbu z unimobuniek, no už z diaľky svietil veľký banner, ktorý na strechu umiestnil Martin.

Bufet je zameraný predovšetkým na vydávanie obedov. My sme doň prišli v utorok, deň pred odvysielaním premiéry v TV, okolo jednej hodiny poobede. Vo vnútornej časti sa pohodlne usadí približne 25 až 30 ľudí a hoci bolo v čase nášho príchodu prázdno, postupne začali prichádzať ďalší hladní klienti a obsadili ďalšie tri stoly. K podniku patrí aj menšia terasa, kde sa zmestia ďalší hostia.

Hneď po príchode nás vrelo privítala majiteľka, ktorá nás predtým videla, ako si zvonka fotografujeme jej podnik. Ten zvnútra pôsobil pomerne čisto. Esteticky to síce nebola žiadna sláva a na stoloch sa občas objavil nejaký ten fľak, no od podniku tohto typu človek nemôže mať privysoké očakávania. Do kuchyne, ktorá bola kameňom úrazu a v televízii vyzerala hrozne, sme ale nenahliadli a nevieme preto posúdiť, či sa od Martinovho odchodu niečo zmenilo.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného