Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči

Reštaurácie z posledných epizód populárnej šou na Nože priniesli viacero prekvapení. V podnikoch sme sa boli najesť aj my a obedové menu sme ochutnali aj v košickom samoobslužnom bistre Bayer restaurant. Celkom náhodou sme natrafili na spôsob, ako sa tam najesť len za 3 eurá, stravovanie pritom dnes vôbec nie je lacnou záležitosťou. Mnohí o tejto možnosti ani len netušia.
Reštaurácii pomohol šéfkuchár Martin
Ako sme vás informovali v našej predošlej reportáži, šéfkuchár Martin Novák mal z bistra Bayer restaurant sprvu zmiešané pocity. Podnik sa nachádza len pár krokov od Hlavnej ulice, napriek tomu sa v ňom však priveľa hostí nepremlelo. Samoobslužné bistro núkalo obrovské porcie jedla, ktoré ale podľa šéfkuchára príliš nemali čím ohúriť.
Martin Novák napokon vylepšil jedálny lístok, poradil zmenšiť porcie a lepšie si strážiť výdavky. Po návrate do Bayer restaurant o niečo neskôr bol už spokojnejší a napokon bistru udelil tri nože z piatich. My sme sa v bistre boli pozrieť tesne po odvysielaní epizódy a odchádzali sme spokojní a sýti.
Dobre sme sa najedli a za obed pre dvoch ľudí, pozostávajúci z dvoch polievok, dvoch hlavných chodov a nápojov a dezertu v podobe palaciniek, sme zaplatili dokopy menej ako 23 eur. Vzhľadom na to, že sa podnik nachádza takmer na košickej Hlavnej ulici a z porcií sa človek naozaj dosýta naje, si myslíme, že je to priateľská cena. Vedeli ste však, že najesť sa tu môžete aj za 3 eurá? Nám sa podarilo nájsť zaujímavý trik.
Dosýta sme sa najedli za 3 eurá
- ako je možné, že sme za obed zaplatili len 3 eurá;
- ako sme dostali polievku zadarmo;
- aký dojem v nás zanechal obed;
- ako podnik hodnotia iní hostia a čo sa im nepáči.
