Je nepoučiteľná? Situácia z predošlých sérií sa zopakuje a Dunaj, k vašim službám zahrá divákom poriadne na nervy

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Diváci niekoľko sérií v napätí sledovali jej príbeh.

Keď ide o seriálové postavy, ktoré majú diváci pred očami dlhý čas, je normálne, že majú voči nim zmiešané pocity. Najprv ich totiž vôbec nemusia mať radi, no rýchlo sa môžu stať ich favoritmi. Napríklad Marínu zo začiatku diváci videli len ako poplašenú mladšiu sestru Alenky, no v závere plakali pri jej smrti. 

Diváci majú za sebou premiéru 11. série a už dnes na obrazovkách uvidia ďalšiu epizódu. Tá viac rozbehne nové zápletky predstavené v prvej utorkovej epizóde, ktoré nanovo zamotajú dej, ktorý sa stihol odmotať v závere desiatej série. Napríklad Anna, ktorá je konečne v bezpečí a nemusí viac skrývať rodinu, keďže dostala označenie hospodársky dôležitej Židovky, opäť začne riskovať.

Ani chvíľu neobsedí

Kritika postavy Anny sa s ňou tiahne už niekoľko sérií. Ako sme vás pred pár mesiacmi informovali v článku, divákom najprv prekážalo, že sa verejne prihlásila k svojmu pôvodu a potom, ako sa jej podarilo uniknúť z transportu vďaka tomu, že sa obetovala pani Mária, sa nedostatočne skrývala. Ohrozila tak celú svoju rodinu, rovnako ako Magdu, ktorá tam bola najskôr len na výpomoc, no rýchlo ju začali brať ako súčasť rodiny.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Aj mne napadlo, že Anna začína komplikovať život všetkým naokolo…“ znela napríklad jedna z počiatočných reakcií na zvrat týkajúci sa Anninej postavy. Ľudia navyše kritizovali, že už keď musí celé dni sedieť doma, mala by niečo robiť a nenechávať všetky domáce práce na Magdu. „Anna mi ide na nervy. Nikdy ju nebolo vidieť niečo robiť. Nevarí, neupratuje, nežehlí dieťaťu. Sedí, čaká čo Magda urobí. Ako taká torta,“ konštatovala v tom čase diváčka.

Tam však negatívne reakcie na Annu neskončili, keďže sa potom rozhodla ešte viac zariskovať, keď šla cez celé mesto, aby Lackovi vysvetlila, že Magda sa v skutočnosti vydávať nechcela a je slobodná. Následne zariskovala znova, keď sa postavila pred Waltera Klausa s požiadavkou vypovedať na súde vtedy, keď už vedel, že je nažive, nakoľko ju videl v Tatrách.

Tento posledný risk sa jej však nakoniec vyplatil, keďže sa konečne mohla prestať skrývať a už nebola hrozbou pre vlastnú rodinu. Zdá sa však, že Anna dlho pokojne sedieť nedokáže. Už dnes totiž diváci uvidia, ako bude mať dôvod na obavy o svoju rodinu v Komárne, a preto sa rozhodne znovu zariskovať. V záplave strachu použije pracovný telefón na súkromné účely, takže to vyzerá tak, že aj túto sériu bude vo veľkom riskovať a diváci budú scény s ňou sledovať v poriadnom strese.

