Je jediná svojho druhu na Slovensku: Unikátnu atrakciu si až do odvolania neužijete, takáto je príčina

Ešte v roku 2023 sme vás informovali, že po 12 rokoch bola do prevádzky opätovne spustená jediná funkčná jednosedačková lanovka na Slovensku. Minulý rok sme sa ňou boli previezť aj my. Výhľad na Palcmanskú Mašu bol z nej vskutku úžasný. Tento rok v máji ju spustili opäť, no teraz je až do odvolania zatvorená.

Slovenský unikát si momentálne neužijete

Žiaľ, túto atrakciu si nejaký čas neužijete. Ako informuje Korzár, lanovka momentálne nepremáva, aj keď ju začiatkom mája spustili. Na webe Lanovka Geravy sa dozviete, že je zatvorená z dôvodu realizácie technických úprav. Ich cieľom je zvýšiť úroveň bezpečnosti prevádzky.

Podľa informácií Korzára je lanovka pojazdná a v poriadku, no je potrebné doplniť bezpečnostné prvky. Revízia ukázala, že je nutné zabezpečiť nové lanové kotúče na oboch staniciach. Práce by mali byť dokončené pravdepodobne v priebehu júna a lanovka by sa mala opäť rozbehnúť už začiatkom letných prázdnin.

Koncom minulého leta sme vám priniesli reportáž z Palcmanskej Maše. Len na skok od vodnej nádrže, kam sa hrnú kúpať ľudia z celého sveta, nájdete slovenský unikát – jedinú funkčnú jednosedačkovú lanovku. Smeruje na Geravy a celkom prvýkrát bola spustená ešte v roku 1970.

Pred časom lanovku spustili po 12 rokoch mimo prevádzky

Návštevníkov vozila až do roku 2011, pričom ročne ich dokázala odviezť až 15 000. Následne bola na 12 rokov odstavená a mimo prevádzky. V roku 2023 sa ju ale poradilo znova oživiť. Za obojsmerný lístok pre dospelú osobu sme minulé leto zaplatili 15 eur. Za 10 eur bola možnosť zakúpiť si aj jednosmerný lístok a späť do Dediniek sa v rámci túry vrátiť po vlastných.

Cesta lanovkou trvala 22 minút, pričom sa dostanete na miesto ako vystrihnuté z rozprávky. Na Geravách nájdete retrohotel dýchajúci históriou. Môžete si tu dopriať varenú kukuricu, kofolu, či iné dobroty. Deti poteší, že sa tu môžu vyskákať na trampolíne. Prekvapilo nás, že sa tu vo výbehoch premávali kravy, zajace, ale aj párik emu.