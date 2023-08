Je len pre odvážnych: V Slovenskom raji po dvanástich rokoch dnes spustili legendárnu lanovku. Je jediná svojho druhu

Po dvanástich rokoch dnes spustili po rekonštrukcii do prevádzky lanovku z obce Dedinky na planinu Geravy (okr. Rožňava). Je jedinou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku.

Takmer dvojkilometrovú lanovku s prevýšením 221 metrov a kapacitou 133 osôb postavili ešte v roku 1970. Štyridsať rokov prevážala turistov, ročne ju využívalo v priemere 15-tisíc ľudí. Prevádzku lanovky z obce ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012. Na jej obnovu išlo približne pol milióna eur.

Rekonštrukcia začala v roku 2018

Rekonštrukciu financovali Košický samosprávny kraj (KSK), obec Dedinky a niekdajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Lanovka na Geravy si vyslúžila pomenovanie slovenský unikát, pretože bola poslednou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku.

Projekt obnovy lanovky odštartovala obec Dedinky ešte v roku 2018, v snahe zachovať retro vzhľad vyzerá a funguje rovnako ako pôvodná. „Pre opätovné spustenie pôvodnej retro lanovky bolo nevyhnuté vykonať diagnostické ultrazvukové skúšky kritických zariadení, boli namontované nové kladkové batérie, nové dopravné lano, nové bezpečnostné prvky a riadiaca elektronika, nový pohon a mnoho iných častí. Samozrejme, dôležitou časťou bola montáž sedačiek,“ vysvetlil starosta obce Dedinky Milan Červenka.

Odborníci podľa jeho slov vykonali záťažové testy s nákladom vriec naplnených pieskom, ako aj nastavenia a bezpečnostné testy brzdových systémov. Lanovka má za sebou aj úradnú technickú skúšku a statické posúdenie. „Opravená bola fasáda dolnej aj hornej stanice, rekonštrukciou prešli aj vnútorné priestory budov a priestorov pre zamestnancov,“ priblížil Červenka.

Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku by bolo postaviť novú lanovku jednoduchšie než rekonštruovať starú, no cieľom bolo obnoviť legendu a podporiť región Spiša. „Župa do rekonštrukcie investovala viac ako 460-tisíc eur. Suma sa rokmi menila aj vzhľadom k rastu inflácie a cien materiálu,“ poznamenal.

Lanovka ponúka výhľad na Slovenský raj či Palcmanskú Mašu. Jazda na jednosedačkovej lanovke si však vyžaduje dávku odvahy a rozvahy. Vzhľadom na jej retro podobu i technické parametre, sa na nej môžu zviesť len osoby s výškou nad 125 cm, ktoré nemajú strach z výšky.

„Osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré merajú viac ako 1,25 m, sa môžu prepravovať len zabezpečené fixačnými zariadeniami. Dospelý zakúpením cestovného lístka pre takúto osobu preberá za ňu plnú právnu zodpovednosť za prepravu od nástupu až po vystúpenie z budovy lanovej dráhy,“ upozornil kraj.

Lanovka bude otvorená sezónne od 1. mája do 31. októbra. Návrat legendy oslávia pri nástupnej stanici v Dedinkách aj v sobotu 12. augusta, pôjde o podujatie pre širokú verejnosť.