Strednú Európu čaká peklo: Leto bude spaľujúce. Pozrite si, čo nás čaká

Fáza El Niño môže v najbližšom období silnieť rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Niektoré klimatické modely naznačujú, že v druhej polovici roka môže dosiahnuť intenzitu, ktorej prischla neoficiálna prezývka „super El Niño“.
Príchod El Niño môže mať veľký vplyv na počasie vo viacerých častiach sveta vrátane celej Európy. Upozornili na to meteorológovia na portáli Severe Weather Europe.
Dodávajú, že najmä pre strednú a južnú Európu to znamená, že tento rok nás čaká možný príchod nadpriemerne horúceho počasia. Najnovšiu správu priniesol TN Nova, ktorý upozorňuje, že najvýraznejšie teplotné odchýlky sa majú prejaviť nad Pyrenejským polostrovom, vo Francúzsku, Nemecku, Česku či na Balkáne.
Čaká nás sucho a ústup chladnej fázy La Niña
V roku 2026 nás podľa odborníkov čaká vznik silnejšieho El Niño. Zhodlo sa na tom niekoľko významných predpovedných modelov vrátane amerického NOAA či britského UKMO. Ako sme vás nedávno informovali, rovnaký model opisujú odborníci zo Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).
Jeho vplyv na atmosféru má byť silný už počas tohto leta. Podľa modelov vidíme náznaky zmeny atmosférického prúdenia, ktorá by mohla podporiť prílev veľmi teplého vzduchu zo Stredomoria a severnej Afriky do Európy.
Odborníci zároveň sledujú aj jav známy ako Kelvinova vlna v Tichom oceáne. Ide o masu teplejšej vody pod hladinou oceánu, ktorá sa presúva smerom k povrchu. Kelvinova vlna môže ovplyvniť globálnu atmosférickú cirkuláciu a patrí medzi hlavné signály postupného rozvoja El Niño.
ECMWF okrem toho upozornil aj na hroziaci príchod sucha, ktoré môže zasiahnuť najmä časti strednej a západnej Európy. Rovnaký model naznačujú mapy publikované na stránke WXCharts, podľa ktorých by mohli byť zrážky pod dlhodobým priemerom.
Všetky tieto signály teda naznačujú, že ústup chladnej fázy La Niña je definitívny. El Niño je pritom klimatickým javom, ktorý býva spojený s výraznejšími výkyvmi počasia v rôznych častiach sveta. Spájame si ho napríklad s vlnami horúčav, intenzívnejšími zrážkami či prudkými zmenami v zrážkovej činnosti. Týmito sprievodnými javmi sa fáza preukázala v minulosti, a iné to nemá byť ani teraz.
