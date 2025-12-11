Budúcnosť dôchodkov nie je ružová. Najhoršia situácia by mala začať už o pár rokov, populácia starne

Foto: Image by freepik / Image by gpointstudio on Freepik

Dana Kleinová
Dôchodky
Kritický rok sa blíži a bude tu skôr, než si myslíte.

Budúcnosť dôchodkov už analyzovali viacerí odborníci a nové prognózy pribúdajú každých pár mesiacov. Všetky sa pritom zhodujú na jednom – čaká nás neistota. Populácia totiž starne a stále viac sa potvrdzuje to, čo ste už tiež určite započuli – „nebude mať kto robiť na dôchodky“. 

Ako informovala STVR, starnutie populácie mení trh práce, čo bude mať vážne následky. Ľudí v produktívnom veku ubúda a tlak na dôchodkový a sociálny systém prudko rastie. Navyše, silné ročníky tzv. Husákových detí, odchádzajú do dôchodku, čím sa mení štruktúra trhu práce a súčasná generácia sa bude musieť preškolovať oveľa častejšie než generácia ich rodičov.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Čísla, ktoré by ste si mali poznačiť, ak rozmýšľate nad dôchodkom: Všetky dôležité informácie pre rok 2026
2.
Suma, ktorú si musíte dobre zapamätať. Ak si chcete prilepšiť k dôchodku, potrebujete splniť dôležitú podmienku
3.
Sú známe sumy, o koľko si seniori vďaka novele zákona prilepšia. Mesačne im pôjdu penzie hore o desiatky eur
Zobraziť všetky články (178)

Kritický rok sa blíži

Odvody bude platiť menej ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no na druhej strane pribudnú poberatelia penzie, upozornili sme v minulosti v článku. V praxi to znamená, že čím menej bude pracujúcich, tým menej sa bude odvádzať na odvodoch. O to viac potom bude musieť štát dotovať Sociálnu poisťovňu, aby mala finančné prostriedky na vyplácanie penzií.

Národná banka Slovenska (NBS) upozornila, že silné ročníky na trhu práce budú pomaly odchádzať do penzie, čím sa bude preklápať pomer tých, ktorí sú v penzii a tých, ktorí na dôchodkové dávky cez priebežný systém prispievajú. Zdá sa pritom, že podľa najnovších informácií je známe, kedy sa Slováci môžu pripraviť na to, že tieto dôsledky starnutia obyvateľstva pocítia.

FOTO TASR – Pavol Remiaš

„Najväčší nápor začne okolo rokov 2035 a 2036. Už teraz však vidíme, že dosah na verejné financie zo starnutia populácie je evidentný,“ upozornil pre STVR riaditeľ kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlák.

Riešenia, ktoré sa nebudú páčiť

Demografická zmena si podľa analytikov vyžiada zásadnú reformu sociálneho systému. Ekonomický expert Inštitútu zamestnanosti, Michal Páleník, vidí len niekoľko možných ciest:

  • predĺženie odpracovaných rokov
  • alebo zvýšenie odvodov počas pracovného života.

„Tým, že je viac starších ľudí, ktorí častejšie chodia k lekárovi, častejšie potrebujú dlhodobú starostlivosť, tak je výrazne väčší podiel pracovníkov, ktorí tieto služby budú musieť vykonávať,“ upozornil však Páleník.

Jedným z kľúčových riešení, ktoré môže pomôcť zmierniť vplyv klesajúceho počtu pracujúcich, je pritom zvýšenie produktivity práce. Nie však tak, ako by ste čakali. Jednou z možností je napríklad masívnejšie využívanie moderných technológií, ako je umelá inteligencia (AI).

„Medzi národné projekty, ktoré sa venujú danej problematike, patria projekty Zručnosti pre trh práce, Zvyšovanie zručností zamestnancov a Poradenstvom k zamestnaniu,“ uviedlo v stanovisku ministerstvo práce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Talent majú po mame. Shakira ohúrila fanúšikov vystúpením so synmi, pozrite si video

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac