Budúcnosť dôchodkov nie je ružová. Najhoršia situácia by mala začať už o pár rokov, populácia starne

Budúcnosť dôchodkov už analyzovali viacerí odborníci a nové prognózy pribúdajú každých pár mesiacov. Všetky sa pritom zhodujú na jednom – čaká nás neistota. Populácia totiž starne a stále viac sa potvrdzuje to, čo ste už tiež určite započuli – „nebude mať kto robiť na dôchodky“.
Ako informovala STVR, starnutie populácie mení trh práce, čo bude mať vážne následky. Ľudí v produktívnom veku ubúda a tlak na dôchodkový a sociálny systém prudko rastie. Navyše, silné ročníky tzv. Husákových detí, odchádzajú do dôchodku, čím sa mení štruktúra trhu práce a súčasná generácia sa bude musieť preškolovať oveľa častejšie než generácia ich rodičov.
Kritický rok sa blíži
Odvody bude platiť menej ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no na druhej strane pribudnú poberatelia penzie, upozornili sme v minulosti v článku. V praxi to znamená, že čím menej bude pracujúcich, tým menej sa bude odvádzať na odvodoch. O to viac potom bude musieť štát dotovať Sociálnu poisťovňu, aby mala finančné prostriedky na vyplácanie penzií.
Národná banka Slovenska (NBS) upozornila, že silné ročníky na trhu práce budú pomaly odchádzať do penzie, čím sa bude preklápať pomer tých, ktorí sú v penzii a tých, ktorí na dôchodkové dávky cez priebežný systém prispievajú. Zdá sa pritom, že podľa najnovších informácií je známe, kedy sa Slováci môžu pripraviť na to, že tieto dôsledky starnutia obyvateľstva pocítia.
„Najväčší nápor začne okolo rokov 2035 a 2036. Už teraz však vidíme, že dosah na verejné financie zo starnutia populácie je evidentný,“ upozornil pre STVR riaditeľ kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlák.
Riešenia, ktoré sa nebudú páčiť
Demografická zmena si podľa analytikov vyžiada zásadnú reformu sociálneho systému. Ekonomický expert Inštitútu zamestnanosti, Michal Páleník, vidí len niekoľko možných ciest:
- predĺženie odpracovaných rokov
- alebo zvýšenie odvodov počas pracovného života.
„Tým, že je viac starších ľudí, ktorí častejšie chodia k lekárovi, častejšie potrebujú dlhodobú starostlivosť, tak je výrazne väčší podiel pracovníkov, ktorí tieto služby budú musieť vykonávať,“ upozornil však Páleník.
Jedným z kľúčových riešení, ktoré môže pomôcť zmierniť vplyv klesajúceho počtu pracujúcich, je pritom zvýšenie produktivity práce. Nie však tak, ako by ste čakali. Jednou z možností je napríklad masívnejšie využívanie moderných technológií, ako je umelá inteligencia (AI).
„Medzi národné projekty, ktoré sa venujú danej problematike, patria projekty Zručnosti pre trh práce, Zvyšovanie zručností zamestnancov a Poradenstvom k zamestnaniu,“ uviedlo v stanovisku ministerstvo práce.
