Janko Koleník naznačil niečo veľké: Let’s Dance má mieriť na úplne novú úroveň, bude inde než doteraz

Trblietky, silné emócie a návrat zvučných mien. Markíza v marci odpáli špeciálnu edíciu Let’s Dance, ktorá spojí to najlepšie z celej histórie šou. Na parkete sa stretnú favoriti divákov aj šampióni minulých ročníkov, aby si opäť zmerali sily v súboji, ktorý sľubuje veľkú dávku emócií a šokujúcich výkonov vyrážajúcich dych. O tie sa postará okrem iného aj Janko Koleník.

Televízia Markíza opäť rozsvieti reflektory a otvorí dvere jednej zo svojich najúspešnejších šou. Druhá marcová nedeľa bude patriť výnimočnému vydaniu Let’s Dance, v ktorom sa na parket vrátia tie najväčšie hviezdy uplynulých desiatich ročníkov. Divákov čaká nablýskaná tanečná oslava, rivalita aj známe tváre, ktoré roztočia tanečný parket, vrátane Janka Koleníka, ktorý prezradil viac o šou a zároveň priznal, že to bude preňho výzva, ako píše Koktejl.

Prekoná doterajšie ročníky

Tanečnej šou dodajú grády moderátori Adam Bárdy a Jana Kovalčíková, ktorí budú sprevádzať tanečníkov i divákov priebehom súťaže. Tí, ktorí si budú chcieť pozrieť tanečné výkony hviezd na parkete, môžu byť v centre diania. Markíza má totiž pre nich lístky na predaj, takže sa do Let’s Dance dostanú aj bežní diváci. Detaily samotnej šou však nie sú známe a dokonca o nich nevie ani známy herec, ktorý hviezdi v Dunaji, k vašim službám.

„Ja som veľmi zvedavý, ako každý z účinkujúcich k tomu pristúpi, pretože to má byť ešte vyššia úroveň ako pri našich ročníkoch. Je aktuálne polovica januára, ale ja vôbec nič viac neviem. Účinkujem tam a to viem iste,“ uviedol na pravú mieru Janko Koleník, ktorý si už leští svoje tanečné topánky. Podobne ako aj Jakub Jablonský, Nela Pocisková a Juraj Mokrý. Podľa najnovších informácií od Markízy sú istí aj Kristián Baran, Vladimír Kobielsky a Gabriela Marcinková.

Zvyšok zostavy zatiaľ nie je známy, no ako sme vás už informovali, šepká sa o Michaele Čobejovej, Petre Polnišovej, Zuzane Porubjakovej a Jane Hospodárovej.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Janko je rád, že sa na parkete stretne so silnými súpermi. „Obdivujem všetkých, aj tých spred dvadsiatich rokov, ktorí vyhrali a vracajú sa späť. Ja môžem povedať iba to, že s ľahkosťou a radosťou k tomu treba pristupovať,“ poznamenal predstaviteľ seriálového Waltera Klausa.

Považuje to za výzvu

