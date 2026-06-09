Janke Hospodárove sa podarilo schudnúť a obliecť znova obľúbené šaty. Prezradila viac o svojej premene

Janka Hospodárová patrí k ženám, ktoré aj po päťdesiatke vyžarujú dobrú energiu a ukazujú, že pohyb aj starostlivosť o seba majú zmysel. Vyzerá výborne, no otvorene priznáva, že aj ona má svoje slabé miesta a nie vždy ide všetko podľa predstáv.
Moderátorka Janka Hospodárová prezradila Topkám, ako sa jej darí po období, keď sa intenzívnejšie venovala pohybu a snažila sa viac myslieť aj na seba. Nedávno oslávila 50 rokov, no pri pohľade na ňu je jasné, že vek pre ňu nie je dôvodom spomaliť ani stratiť chuť do života.
Okrem práce jej veľkú radosť robia aj zvieratá, ku ktorým mala vždy blízko. Potvrdila to aj adopciou psíkov z útulku, ktorí dnes patria k jej najväčším radostiam. Hoci jej vlastné deti neboli dopriate, život si napĺňa inými vzťahmi, zážitkami a starostlivosťou, ktorá jej dáva zmysel.
Schudla štyri kilá a po rokoch si obliekla odložené šaty
Janka Hospodárová sa netají tým, že posledné mesiace jej priniesli viditeľnú zmenu. Vďaka pravidelnému pohybu sa jej podarilo zhodiť zopár kíl, no pre ňu to nebolo iba o čísle na váhe. Oveľa silnejší bol moment, keď si po rokoch opäť mohla obliecť šaty, s ktorými sa už v duchu lúčila.
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„Schudla som štyri kilá za tých pár mesiacov. Veľmi som sa z toho tešila, pretože som si po dlhých desiatich rokoch opäť obliekla šaty, o ktorých som si predtým myslela, že si ich už v živote neoblečiem! Keď som ich zapla, len som si povedala: Yes! Stálo to za to,“ priznala moderátorka.
Pohyb si udržala aj po tréningoch, cvičí štyrikrát do týždňa
Po intenzívnom období každodenných tréningov prišla bežná realita. Práca, povinnosti a časový režim nedovoľujú vždy pokračovať v rovnakom tempe, no Janka sa pohybu nevzdala. Práve naopak, snaží sa ho mať v živote pravidelne, aj keď už nie v takej intenzite ako predtým.
„Ten pohyb už momentálne nie je taký intenzívny, ako to bolo počas každodenných tréningov, ale hýbem sa štyrikrát do týždňa,“ povedala. To je pri jej pracovnom vyťažení veľmi slušný režim. Ukazuje sa, že pre dlhodobý výsledok nemusí byť najdôležitejšie extrémne tempo, ale pravidelnosť.
Janka si zrejme našla spôsob, ktorý je pre ňu udržateľný a ktorý zapadá do jej života bez toho, aby ju úplne vyčerpával. Pohyb je navyše pre ňu aj formou psychohygieny. Pri práci v médiách, spoločenských povinnostiach a neustálom kontakte s ľuďmi môže byť konkrétne cvičenie priestorom, kde sa človek sústredí iba na seba
S jedlom stále bojuje a najťažšie sú pre ňu večery
Pohyb sa jej podarilo zaradiť do života pravidelne, no s jedlom je to podľa nej o niečo náročnejšie. Janka otvorene priznáva, že disciplína pri stravovaní nie je jej najsilnejšia stránka. A mnohé ženy dobre vedia, že najťažšie sa režim dodržiava vtedy, keď sa človek vráti domov neskoro večer, unavený a hladný.
„Trošku mám problém s jedlom. Nie som v tom úplne disciplinovaná, preto som aj tu,“ priznala úprimne. Najväčšou výzvou je pre ňu večerné jedenie. Nie preto, že by si chcela dopriať z nudy, ale najmä preto, že jej denný režim je posunutý do neskorých hodín.
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Keď sa domov dostane až večer, normálny rodinný režim s večerou o šiestej či siedmej jednoducho neprichádza do úvahy. „Večerným jedením. To je môj najväčší, kardinálny celoživotný problém! Ja totiž prídem večer domov z práce o deviatej hodine a až vtedy začnem doma reálne variť. Večeriame tak bežne o desiatej v noci,“ vysvetlila.
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