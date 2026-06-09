Janke Hospodárove sa podarilo schudnúť a obliecť znova obľúbené šaty. Prezradila viac o svojej premene

Janka Hspodárová a jej partner

Foto: Instagram (janahospodarova)

Frederika Lyžičiar
Podarilo sa jej schudnúť a opäť si obliecť šaty spred rokov.

Janka Hospodárová patrí k ženám, ktoré aj po päťdesiatke vyžarujú dobrú energiu a ukazujú, že pohyb aj starostlivosť o seba majú zmysel. Vyzerá výborne, no otvorene priznáva, že aj ona má svoje slabé miesta a nie vždy ide všetko podľa predstáv.

Moderátorka Janka Hospodárová prezradila Topkám, ako sa jej darí po období, keď sa intenzívnejšie venovala pohybu a snažila sa viac myslieť aj na seba. Nedávno oslávila 50 rokov, no pri pohľade na ňu je jasné, že vek pre ňu nie je dôvodom spomaliť ani stratiť chuť do života.

Okrem práce jej veľkú radosť robia aj zvieratá, ku ktorým mala vždy blízko. Potvrdila to aj adopciou psíkov z útulku, ktorí dnes patria k jej najväčším radostiam. Hoci jej vlastné deti neboli dopriate, život si napĺňa inými vzťahmi, zážitkami a starostlivosťou, ktorá jej dáva zmysel.

Janka Hospodárová
Foto: Profimedia

Schudla štyri kilá a po rokoch si obliekla odložené šaty

Janka Hospodárová sa netají tým, že posledné mesiace jej priniesli viditeľnú zmenu. Vďaka pravidelnému pohybu sa jej podarilo zhodiť zopár kíl, no pre ňu to nebolo iba o čísle na váhe. Oveľa silnejší bol moment, keď si po rokoch opäť mohla obliecť šaty, s ktorými sa už v duchu lúčila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jankadior (@janahospodarova)


„Schudla som štyri kilá za tých pár mesiacov. Veľmi som sa z toho tešila, pretože som si po dlhých desiatich rokoch opäť obliekla šaty, o ktorých som si predtým myslela, že si ich už v živote neoblečiem! Keď som ich zapla, len som si povedala: Yes! Stálo to za to,“ priznala moderátorka.

Pohyb si udržala aj po tréningoch, cvičí štyrikrát do týždňa

Po intenzívnom období každodenných tréningov prišla bežná realita. Práca, povinnosti a časový režim nedovoľujú vždy pokračovať v rovnakom tempe, no Janka sa pohybu nevzdala. Práve naopak, snaží sa ho mať v živote pravidelne, aj keď už nie v takej intenzite ako predtým.

„Ten pohyb už momentálne nie je taký intenzívny, ako to bolo počas každodenných tréningov, ale hýbem sa štyrikrát do týždňa,“ povedala. To je pri jej pracovnom vyťažení veľmi slušný režim. Ukazuje sa, že pre dlhodobý výsledok nemusí byť najdôležitejšie extrémne tempo, ale pravidelnosť.

Janka Hospodárová, Erika Judínyová, Ján Trubula
Foto: Profimedia

Janka si zrejme našla spôsob, ktorý je pre ňu udržateľný a ktorý zapadá do jej života bez toho, aby ju úplne vyčerpával. Pohyb je navyše pre ňu aj formou psychohygieny. Pri práci v médiách, spoločenských povinnostiach a neustálom kontakte s ľuďmi môže byť konkrétne cvičenie priestorom, kde sa človek sústredí iba na seba

S jedlom stále bojuje a najťažšie sú pre ňu večery

Pohyb sa jej podarilo zaradiť do života pravidelne, no s jedlom je to podľa nej o niečo náročnejšie. Janka otvorene priznáva, že disciplína pri stravovaní nie je jej najsilnejšia stránka. A mnohé ženy dobre vedia, že najťažšie sa režim dodržiava vtedy, keď sa človek vráti domov neskoro večer, unavený a hladný.

„Trošku mám problém s jedlom. Nie som v tom úplne disciplinovaná, preto som aj tu,“ priznala úprimne. Najväčšou výzvou je pre ňu večerné jedenie. Nie preto, že by si chcela dopriať z nudy, ale najmä preto, že jej denný režim je posunutý do neskorých hodín.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jankadior (@janahospodarova)

Keď sa domov dostane až večer, normálny rodinný režim s večerou o šiestej či siedmej jednoducho neprichádza do úvahy. „Večerným jedením. To je môj najväčší, kardinálny celoživotný problém! Ja totiž prídem večer domov z práce o deviatej hodine a až vtedy začnem doma reálne variť. Večeriame tak bežne o desiatej v noci,“ vysvetlila.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ben Cristovao prehovoril o novej porote SuperStar: Návrat do kresla si už nevie predstaviť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal „pascu“. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal „pascu“. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac