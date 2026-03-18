Jana Hospodárová sa podelila o radostnú novinku: Adopcia sa podarila, Ashley je už doma

Frederika Lyžičiar
Tak veľmi po nej túžila, až sa jej to splnilo.

Len pred pár týždňami sa zdalo, že jeden sen zostane nenaplnený. Dnes je všetko inak, a o to krajšie.

Moderátorka Jana Hospodárová síce vypadla z tanečnej šou Let’s Dance, no dôvod na smútok rozhodne nemá. Splnil sa jej totiž veľký sen – dočkala sa svojho vytúženého psíka, pudlíka menom Ashley, a príbeh, ktorý sa spočiatku vyvíjal nečakane, napokon vyústil do krásneho konca s dvoma zachránenými životmi pod jednou strechou. O svoju radosť sa podelila na svojom instagrame.

 

Túžba sa naplnila

Správu oznámila aj priamo svojim fanúšikom a už z jej slov bolo cítiť silné emócie. „Dobré správy sú tu! Moji milí, Ashley je doma,“ podelila sa s nadšením. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a jej profil sa okamžite zaplnil množstvom srdečných odkazov. „Och Janka, ja som vedela, že sa po ňu vrátite. Veľa spoločných rokov prajem,“ napísala jedna zo sledovateliek.

Ozvali sa aj známe tváre, medzi nimi Dominika Rošková, ktorá stručne, no výstižne odkázala: „Najviac! Zachvíľu aj s Amynkou.“ Celá vlna reakcií pôsobila veľmi úprimne a spontánne, pričom mnohí sa zhodli, že ide o jednu z najkrajších správ posledných dní. „Nádherní sú,“ objavilo sa v ďalšom komentári a iný pridal: „Tak to je tá naj správa Janka.“

 

Z komentárov bolo zrejmé, že ľudí neoslovil len samotný návrat, ale najmä príbeh, ktorý sa za ním skrýva. Opäť sa tak potvrdilo, že skutočné šťastie často neprichádza s veľkými udalosťami, ale s jednoduchými momentmi, napríklad keď sa domov vráti niekto, na kom nám záleží.

Príbeh, ktorý začal v útulku

Pred dvoma týždňami sa moderátorka rozhodla adoptovať fenku Ashley, ktorú si vyhliadla a okamžite si ju zamilovala. Keď však prišla do útulku, okolnosti napokon rozhodli inak a domov odchádzala bez nej. Namiesto toho si so sebou vzala iného psíka, ktorý si ju získal svojou povahou a potreboval pomoc. „Dnes bol náročný a zvláštny deň. Do Útulku Tuláčik som si išla adoptovať fenočku odobratú z množiarne. Moju krásnu Ashley, ktorú som si zamilovala na prvý pohľad už z videa, ktoré zachytávalo obrovský strach odobratých fenočiek,“ zdôverila sa vtedy.

 

Napokon však odišla domov s iným psíkom. „Odišla som však s Aliciou. Malým zlatým medvedíkom. Je to krásny a milý havinko – nepozná televízor, schody, kopce ani hygienické návyky,“ priznala moderátorka. Aj keď jej adopcia priniesla radosť, na Ashley nedokázala prestať myslieť. „Stále však nemôžem prestať myslieť na moju vysnívanú Ashley. Stalo sa vám niekedy niečo podobné?“ obrátila sa na svojich sledovateľov.

Napokon sa ukázalo, že tieto pocity neboli náhodné. Po dvoch týždňoch sa k nej Ashley predsa len dostala a dnes už spokojne býva v jej domácnosti po boku psíka, ktorého si z útulku priniesla ako prvého.

Ľudia jej píšu o zázračnom produkte na chudnutie: Katka Koščová uviedla veci na pravú mieru

V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
