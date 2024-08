Nové tváre Dunaja, k vašim službám odhalené. Pripravte sa na postavu, ktorá bude oveľa horšia ako Holubec a Klaus

Najprv vydali krátku ukážku k prvým epizódam, teraz sa rozhodli odtajniť nové postavy. Na portáli TV Markíza pribudla správa, ktorá určite poteší mnohých divákov obľúbeného seriálu.

S novou sériou, ktorá prinesie mnoho nových zápletiek, seriál Dunaj, k vašim službám privíta aj nové herecké posily. Nie je to tak dávno, čo sa k obsadeniu pridala Janka Kovalčíková, ktorá stvárňuje Lenu, či Ján Dobrík, ktorý si zas zahral Alberta. Obaja si rýchlo získali popularitu medzi divákmi a snáď to tak bude aj s týmito dvoma nováčikmi.

Nové postavy

Len nedávno sme vás informovali o tom, že Janko Koleník naznačil, že do seriálu mieri nová mužská postava, ktorá bude autoritou dokonca aj pre neho. Teraz už konečne vieme, o kom hovoril. Herec Ján Bakala stvárni postavu Horsta Grabeho, ktorý má vyššie postavenie ako Klaus.

„Obersturmbannführer Grabe prichádza do Bratislavy dohliadnuť na organizovanie židovských transportov do Poľska. Z hľadiska svojej hodnosti je vyššie postavený ako Walter Klaus a jeho vplyv ešte posilňuje skutočnosť, že je osobným priateľom Adolfa Hitlera. Disponuje preto obrovským sebavedomím, aroganciou a neochvejnou vierou v nadradenosť nemeckého národa a seba obzvlášť, čo dáva svojmu okoliu neprestajne najavo. No i tento zapálený nacista má svoje slabé ľudské stránky, ktoré neostanú dlho utajené,“ prezradila Markíza o jeho postave.

Druhou hereckou posilou bude Monika Szabó, predtým Horváthová, ktorá hviezdi aj v ďalšom markizáckom seriáli – Mama na prenájom.

V Mame na prenájom stvárňuje Hankinu mamu, ktorá sa po rokoch vrátila a rozhodla sa vybudovať si vzťah s dcérou. V Dunaji, k vašim službám bude hrať o čosi inú postavu, ktorá má rozhodne väčšie skúsenosti s deťmi ako seriálová Lucia.

Jej postava sa volá Magda Lepáčková a toto o nej Markíza prezradila: „Magda je skúsená opatrovateľka a pomocnica v domácnosti, ktorá dlhé roky slúžila v židovských rodinách a teraz potrebuje nové uplatnenie. Je skvelá gazdiná a praktická, skromná žena, ktorá to síce skvele vie s deťmi, no vlastná rodina a láska jej zatiaľ v živote chýba. Vystupuje nenápadne a nie je vždy jasné, čo si myslí a zamýšľa… no tým viac dokáže v zlomových situáciách prekvapiť.“