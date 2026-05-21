Doma prežívali čisté peklo: Henrieta Mičkovicová odhalila, čím si prešli s Alexandrom Bártom

Menopauza aj puberta v jednej domácnosti dokážu poriadne preveriť vzťahy, psychiku aj trpezlivosť.
Herečka Henrieta Mičkovicová otvorene prehovorila o období, ktoré býva pre mnohé ženy citlivé, no stále sa o ňom nehovorí dostatočne nahlas. Hormonálne zmeny u nej nepriniesli ani tak typické fyzické prejavy, skôr silné vnútorné neistoty, úzkosti a pocit, že sa človek zrazu prestáva spoznávať.
V podcaste MOJA Zmena porozprávala, ako prežívala menopauzu a čo jej v náročnejších chvíľach pomáhalo. Veľkou oporou jej bol manžel Alexander Bárta, s ktorým má podľa vlastných slov mimoriadne blízky a otvorený vzťah.
Najťažšie neboli návaly
Herečka priznala, že menopauza sa u nej neprejavila spôsobom, aký opisuje množstvo žien. Namiesto fyzických príznakov prišli psychické stavy, s ktorými sa musela naučiť pracovať.
„Ja sa tam ešte niekde stále krútim, že možno že som mala geneticky to šťastie, že to nebolo tak skoro. U mňa sa to začalo, že som nemala také tie návaly. U každého to je individuálne. Skôr som mala tie psychické neistoty, úzkosť, pocit, že sa človek osobnostne rozpadne,“ priznala otvorene herečka.
Opisuje, že psychická stránka bola pre ňu omnoho náročnejšia než fyzické zmeny. Postupne si tak uvedomila, aké dôležité je dopriať si oddych a hovoriť o tom, čo človek prežíva.
