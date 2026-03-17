Jakub Jablonský prehovoril o návrate do Let’s Dance: Doma museli zasadnúť za okrúhly stôl

Účasť v tanečnej šou nie je len o vystúpeniach a potlesku publika. Prináša aj množstvo odriekania, kompromisov a zásahov do súkromného života.
Herec Jakub Jablonský sa po víťazstve v roku 2024 vracia na parket, no v úplne inej životnej situácii. Okrem práce dnes rieši aj rodinu, ktorá je u neho na prvom mieste, čo pre neho predstavuje najväčšiu výzvu. Pre portál Topky odkryl, že návrat do Let’s Dance nebol samozrejmosťou a predchádzali mu dlhé rodinné debaty.
Návrat plný výziev a kompromisov
„Zasadli sme doma za okrúhly stôl a hľadali sme pre a proti. Tých proti je mnoho, je to veľmi časovo náročná šou. Ja som nič ťažšie nezažil ako ustáť Let’s Dance popri ostatnej práci a teraz aj popri rodine,“ priznal otvorene herec. Napriek všetkým pochybnostiam sa rozhodol výzvu prijať, hoci si dobre uvedomuje, že ho to bude stáť množstvo energie aj času, ktorý by inak venoval najbližším.
S dlhoročnými skúsenosťami z folklóru pre neho návrat k spoločenskému tancu nebol taký hladký, ako by sa mohlo zdať. Po boku Anny Riebauerovej čelí vysokým očakávaniam, ktoré vychádzajú aj z jeho predchádzajúceho úspechu. „Ten začiatok bol oveľa ťažší, ako som čakal, že bude,“ neskrýval prekvapenie. Jeho tanečná partnerka v ňom vidí obrovský potenciál, a práve preto na neho kladie vysoké nároky.
