Jablonský otvorene o staršej generácii: Opísal rozdiely medzi hercami, on má na prvom mieste rodinu

Otcovstvo dokáže poriadne premiešať životné priority. Aj v hereckom svete dnes čoraz hlasnejšie zaznieva, že byť prítomným otcom je rovnako dôležité ako kariéra.
Herec Jakub Jablonský, ktorý účinkuje v seriáli Dunaj, k Vašim službám, kde stvárňuje postavu Dávida, a ktorého diváci čoskoro opäť uvidia tancovať v šou Let’s Dance, berie svoju otcovskú rolu mimoriadne vážne.
Podľa jeho partnerky Petry Dubajovej je z neho skvelý otecko a doma majú starostlivosť rozdelenú tak, aby nič neležalo len na jej pleciach. Ako v podcaste Otcovia v plienkach odtajnil, obdobie po narodení dcéry mu ešte viac upratalo priority a ukázalo, čo je preňho skutočne podstatné.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Generačné rozdiely cíti aj na pľaci
Mladý herec bez okolkov priznáva, že medzi generáciami hercov vníma rozdiely nielen v pracovnom tempe, ale aj v nastavení k rodine a každodennému životu. „Pri starších hercoch je to zvláštne, cítiť, že sú naozaj iná generácia. Hoci sú to nesmierne šikovní a dobrí umelci, v ich vyjadrovaní stále cítiť tie typické ,otcovské‘ mizogýnne (pozn.red. znevažujúce alebo nepriateľské voči ženám) vtipy. Po práci sa neponáhľajú domov, nemajú problém ísť ešte na pivo,“ priblížil svoje pozorovanie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Podobné vnímanie má aj vo svojom najbližšom pracovnom okruhu. „V rámci mojej generácie som najčastejšie v kontakte s Filipom Šebestom, s ktorým spolu hráme v seriáli. Vníma to rovnako ako ja,“ podotkol. Jablonský tým naznačuje širší generačný posun – mladší otcovia chcú byť podľa neho prirodzene viac prítomní v rodinnom živote.
Nahlásiť chybu v článku