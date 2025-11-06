Jackpot rastie do astronomických výšok: Populárna lotéria nemá víťaza už 38 žrebovaní, výhra sa blíži k 850 miliónom

Výhra veľkého množstva žrebov v lotérii.

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Jackpot narástol na neuveriteľných 850 miliónov dolárov.

Americká lotéria Mega Millions prechádza historickým obdobím bez výhercu. Jackpot sa vyšplhal na 843 miliónov dolárov (približne 785 miliónov eur) a ľudia po celých Spojených štátoch v nádeji zapĺňajú predajne s tiketmi.

Podľa portálu New York Post ide o najdlhšiu sériu bez hlavného víťaza v histórii lotérie, ktorá vznikla v roku 2002. Piatkové žrebovanie bude už 38-krát po sebe bez výhry, čo z Mega Millions robí jednu z najdiskutovanejších tém v USA.

Nádej na výhru priťahuje davy z celej krajiny

V meste Yonkers sa stala stredobodom pozornosti malá predajňa V&C Taneja. Práve tam sa minulý mesiac predali tri výherné Powerball tikety po milión dolárov a odvtedy je obchod plný ľudí, ktorí dúfajú, že šťastie zasiahne aj ich.

„Tento obchod mi možno prinesie milióny. Je to predsa šťastné miesto, tak dúfam, že to vyjde,“ povedal tipujúci, ktorý pricestoval z Bronxu len preto, aby si kúpil tiket práve tam.

Ilustračná foto: Pexels

Niektorí utrácajú stovky dolárov za jedinú šancu

Vedúci obchodu pre New York Post prezradil, že ľudia prichádzajú dokonca z Brooklynu či Connecticutu. „Niektorí minú stovky dolárov. Jeden muž dnes ráno utratil 120 dolárov. Dúfame, že práve tu sa podarí prelomiť smolu,“ povedal Shah.

Aj keď zatiaľ nikto netrafil všetkých šesť čísel, organizátori uvádzajú, že v nižších kategóriách padli výhry v celkovej hodnote 274 miliónov dolárov (približne 255 miliónov eur). Ak by sa našiel výherca hlavnej ceny, mohol by si odniesť hotovosť vo výške 391,7 milióna dolárov (asi 365 miliónov eur).

Rekord z roku 2021 zatiaľ odoláva

Predchádzajúci rekord bez výhercu pochádza z januára 2021, keď hráč z Michiganu vyhral 1,05 miliardy dolárov (asi 980 miliónov eur). Napriek tomu, že aktuálna séria trvá dlhšie, jackpot tento rekord zatiaľ neprekonal. Hovorca lotérie Brad Maione pre New York Post nekomentoval, prečo napriek dĺžke série nejde o najväčší jackpot v histórii. Posledné výherné čísla boli 11, 14, 17, 50, 57 a zlatá Mega Ball mala číslo 6.

