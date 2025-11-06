Známy diskont expanduje aj v ďalšom meste. Lidl otvoril novú predajňu a pokračuje v rozširovaní po Slovensku

Ilustračná foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Martin Cucík
SITA
Lidl v 176 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí.

Diskont Lidl vo štvrtok otvoril svoju ďalšiu predajňu na Slovensku. Najnovšia prevádzka sa nachádza v Kútoch. V novej prevádzke nájde uplatnenie 25 zamestnancov a predajná plocha má rozlohu viac ako 1 400 metrov štvorcových.

V tomto roku otvorila spoločnosť u nás už deväť nových obchodov, okrem Kútov aj v Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti.

Koncern na Slovensku expanduje

Lidl v 176 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil cez 14 miliónov eur. Pre zamestnanecké benefity vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca presahuje 800 eur.

Spoločnosť Lidl je súčasťou nemeckého obchodného reťazca Lidl, ktorý patrí do skupiny Schwarz Gruppe, jedného z najväčších maloobchodných koncernov na svete, so sídlom v Neckarsulme v Nemecku. Spoločnosť vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia Josefom Schwarzom a dnes ju vlastní jeho syn Dieter Schwarz. Lidl sa zameriava na predaj potravín a spotrebného tovaru formou diskontu. Na slovenský trh vstúpil Lidl v septembri 2004.

