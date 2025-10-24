Petra Dubayová žiari šťastím. Dcérka ju nechá vyspať a Jakub Jablonský je vraj ten najlepší otec

Herečka Petra Dubayová, ktorú poznáme zo seriálu Dunaj, k vašim službám aj zo sveta detskej fantázie Spievankovo, sa pred dvoma mesiacmi stala mamou.
Novú životnú úlohu prijala s radosťou a pokorou, pričom priznáva, že materstvo jej prináša viac šťastia, ako si kedy dokázala predstaviť. V rozhovore pre magazín Najmama poodhalila, ako sa jej zmenil život po príchode dcérky Vesny, ako funguje ich rodina a aké plány má do budúcnosti – nielen ako mama, ale aj ako herečka.
Radosť z malej Vesny a opora v partnerovi
Petra Dubayová sa ani po dvoch mesiacoch od pôrodu netají tým, že si materstvo naplno užíva. Hoci s úsmevom priznáva, že s bábätkom prichádzajú aj nečakané situácie, všetko berie s pokojom a vďakou. „Nechá nás vyspať, v tomto je veľmi dobré dieťa. Cez deň je už aktívna, začínajú sa prejavovať prvé náznaky toho, že nás vníma, že je tu s nami. Je to naše zlatíčko,“ rozplýva sa.
Oporou jej je partner, herec Jakub Jablonský, s ktorým sa o dcérku starajú spoločne. Ich súhra funguje ukážkovo a Petra o ňom hovorí s veľkou vďakou a obdivom. „Väčšinu času sme obaja spolu s malinkou. Keď Jakub chodí do roboty – má natáčanie, divadlo, tak som s ňou prirodzene viac ja, ale ten vzťah si buduje s obidvomi. Aj čo sa týka nocí, vždy je to rozdelené spravodlivo a vôbec sa necítim preťažená. Myslím si, že to máme krásne rozdelené,“ pochvaľuje si Petra.
