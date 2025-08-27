Bude to oveľa drsnejšie. Herec z Dunaja, k vašim službám odtajnil, že Dávida čaká väčšie trápenie ako doteraz

S každým ubiehajúcim dňom sa nielenže blíži začiatok jedenástej série, ale na povrch postupne vychádzajú nové a nové informácie o osudoch hrdinov ešte pred samotným vysielaním. Nie div, že diváci sú vo vytržení a tešia sa na napínavý príbeh odohrávajúci sa počas neľahkej doby. Súčasťou neho je aj Dávid, stálica už od prvej série dobového seriálu, ktorá nebude mať príliš dôvod na úsmev.
Náročnejšie dejové línie a prehĺbené Dávidovo trápenie. Tak možno stručne a výstižne opísať, v akom duchu sa budú niesť jesenné časti Dunaja, k vašim službám a čo bude zažívať seriálová postava, ktorú stvárňuje Jakub Jablonský. Zdá sa, že to bude poriadne drsné a ťažké, ako priznal charizmatický herec v rozhovore pre Markízu.
Prehĺbi sa to
Umelec naznačil, že jeho postava bude čeliť momentom, ktoré nebudú jednoduché. „Bude to ťažké. Bude to drsné oveľa viac ako iné série. Predsa len už máme vysoké číslo dátumovej vojny, takže bude všetko oveľa náročnejšie a ťaživejšie. Už sme ako Harry Potter, začalo sa to celé tak príjemne a každou ďalšou sériou alebo časťou sme temnejší a tentokrát budeme oveľa temnejší,“ zdôraznil Jakub.
Už od začiatku bojoval seriálový Dávid so statusom Žida. Trápenie ho, bohužiaľ, neobíde ani tentoraz. „Prehĺbi sa to. Povedal by som, že to bude oveľa intenzívnejšie aj kvôli vierovyznaniu, aj kvôli osobnému životu. Avšak nejako sa mu podarilo žiť s tým, že je hospodársky dôležitý Žid, takže sa nemusí schovávať. Tento status mu zostane naďalej…“ prezradil sympatický herec, ktorý v súvislosti s dejom odtajnil, že nastane Slovenské národné povstanie. „A viac vám nemôžem povedať,“ poznamenal záhadne.
